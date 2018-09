Il killer dell' Amazzonia | ha il colletto bianco e sta alle Seychelles

Diego Passafiume - dopo 25 anni arrestato killer dell’imprenditore che si ribellò alla mafia : Diego Passafiume venne preso di mira in quanto ritenuto un imprenditore ''scomodo''. Ci sono voluti 25 anni e il racconto di vari collaboratori di giustizia per mettere insieme i vari elementi che hanno portato all'arresto dell'esecutore materiale del delitto, un 51enne ritenuto affiliato alla famiglia mafiosa di Siculiana.Continua a leggere

Mantova - l'arsenale della badante killer nascosto in cucina : convalidato il fermo per la 57enne : Altri 12 grossi coltelli da cucina nascosti in camera da letto. Questo hanno trovato i carabinieri nella casa di via Pietro Micca dove viveva e faceva assistenza ad un'anziana, la 57enne badante ...

Fred West - l’infanzia da brivido della figlia del serial killer : “Giocavo innocentemente con gli abiti delle donne uccise” : Fred West e sua moglie Rosemary hanno ucciso violentato, torturato e ucciso almeno 12 donne e la loro stessa figlia Heather tra il 1967 e il 1987. Il ricordo da incubo della figlia superstite Mae: "A otto anni giocavamo con dei vestiti trovati in una credenza, solo da adulta ho capito che erano quelli delle loro vittime".Continua a leggere

Agricoltore incornato dal toro killer : colpito alle spalle - è morto dissanguato sotto gli occhi dell’amico : Una storia incredibile e una reazione, quella dell’animale di grossa taglia, che ha sorpreso la vittima e non gli ha dato scampo, nonostante le grida e i tentativi di fermare il toro impazzito. Succede in Italia, precisamente in Toscana, a Riparbella (Pisa) dove un Agricoltore di 66 anni è stato incornato da un toro di sua proprietà mentre stava pulendo il recinto dei bovini, dove si trovavano le mucche e, appunto, il toro killer, che mai ...

Tv e smartphone i "killer" delle coppie. Rapporti in crisi anche sotto le lenzuola : Tutti quelli che hanno una tv hanno il 6 per cento di probabilita' in meno di fare sesso. A scoprirlo una ricerca effettuata dall'Universita' del Delaware, Usa,, secondo la quale nel mondo le persone sembrano preferire la compagnia 'elettronica' ovvero quella della televisione, rispetto a quella umana. I ricercatori sono convinti che la riduzione del 6 per cento dei Rapporti ...

Rivista americana parla di "satelliti-killer" della Russia - : In Russia esiste un programma per lo sviluppo di satelliti-killer in grado di disabilitare gli altri dispositivi in orbita nello spazio, sostiene The National Interest. La pubblicazione ricorda che ...

"C'è una serial killer di gatti in azione - li uccide così" : la denuncia dell'Enpa : Almeno sei casi noti. E' doveroso aspettare la fine delle indagini, ma secondo l'Ente nazionale protezione animali "il...

Torrente killer - rinviati i funerali dell'avvocatessa : «Vogliamo aspettare la figlia» : Angela è ancora in ospedale, per cui i funerali sono rinviati a quando la piccola sarà dimessa: anche lei e Mario, soprattutto lei e Mario vorranno dire addio alla mamma. È una...

Vibo Valentia - omicidio a Nicotera Marina : si costituisce il killer dell’agguato in spiaggia : È il 36enne Giuseppe Olivieri il killer che il 12 agosto scorso ha ucciso Francesco Timpano, 45 anni, a Nicotera Marina. L’uomo, dopo aver fatto irruzione nello stabilimento balneare “Il Gabbiano”, ha aperto il fuoco sulla vittima, uccidendola sul colpo, tra turisti e bagnanti. Braccato dai carabinieri del comando di Vibo Valencia, ha confessato il reato. L’uomo è fratello di Francesco Olivieri, il 32enne che lo scorso ...

È arrivato in Italia l'insetto killer delle foreste : Viene chiamato "tarlo asiatico del tronco" o "insetto killer delle foreste". Ma il suo nome scientifico è Anoplophora glabripennis: tre centimetri, nero e con le macchie bianche sul dorso, è estremamente pericoloso per gli alberi cui corrode la corteccia.L"insetto è comparso in Val di Susa, per la precisione a Vaie. Ora, scrive la Stampa, gli esperti della Regione stanno già mettendo in atto il piano operativo per debellare sul nascere questa ...

Mindhunter 2 : i serial killer della seconda stagione : Mindhunter 2 è pronto ad aprire le porte ad una seconda stagione ricca di episodi e serial killer. La serie Tv firmata Netflix esplora il mondo dei famigerati assassini d’America, grazie alla guida di Jonathan Groff e Holt McCallany. Mindunter 2 si concentreranno su tanti pluriomicida del passato: scopriamo le anticipazioni. Mindhunter 2: Charles Manson e David Bergowitz La seconda stagione dello show promette di attirare il pubblico, ...