Il Gf prova a difendersi | Non siamo cinici È Lory a voler entrare

(Di sabato 22 settembre 2018) E stavolta il gioco si fa pesante. Troppo. La vita vera sta per irrompere in un programma in cui, fino ad oggi, era stata la realtà sintetica (o al massimo simulata) a dominare. E cosa succederà quandoDel Santo, il cui figlio diciannovenne Loren si è ucciso solo un mese fa, entrerà nella casa di Cinecittà (probabilmente non lunedì, ma in un successiva puntata)? Cosa succederà insomma quando alle solite lacrimucce virtuali, o alle preordinate baruffe esibizioniste, si sostituirà lo strazio autentico di una madre per due volte colpita dal dolore più devastante (già nel '91 perse un bimbo di 4 anni, volato giù da un grattacielo)? Difficile perfino immaginarlo. Può la legge degli ascolti arrivare fino a questo punto? Esiste un limite davanti al quale la spettacolarizzazione del dolore deve fermarsi? La giustificazione dell'attrice (raccolta da Silvia Toffanin in un'intervista a ...