Il centrodestra riparte da Fiuggi e Atreju

Blastingnews

: RT @giorgiomule: Il centrodestra non è un’alchimia politica, ma ricetta consolidata di buongoverno. Per questo è sbagliato dire: riparte il… - TerlizziGerardo : RT @giorgiomule: Il centrodestra non è un’alchimia politica, ma ricetta consolidata di buongoverno. Per questo è sbagliato dire: riparte il… - FI_Online_ : RT @giorgiomule: Il centrodestra non è un’alchimia politica, ma ricetta consolidata di buongoverno. Per questo è sbagliato dire: riparte il… - Alessan67153720 : RT @giorgiomule: Il centrodestra non è un’alchimia politica, ma ricetta consolidata di buongoverno. Per questo è sbagliato dire: riparte il… -

(Di sabato 22 settembre 2018) Ilprova a ricompattarsi e far sentire la propria voce di opposizione al governo guidato dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega. A, nel corso dell'annuale raduno iniziato ieri, 21 settembre, ed i cui lavori saranno chiusi domani, Forza Italia con la fondamentale presenza del presidente del Parlamento Europeo e Vice-Presidente del partito, Antonio Tajani, ha iniziato a tracciare le linee della lunga campagna elettorale che porterà alle Elezioni Europee della prossima primavera ed a saldare l'asse con Fratelli d'Italia (è intervenuta alla kermesse la presidente Giorgia Meloni). Tra gli argomenti anche le prossime Elezioni Regionali in Trentino Alto Adige, Abruzzo e Basilicata in cui la coalizione si presenterà unita, dunque con la Lega. Silvio Berlusconi farà sentire la sua voce e la sua vicinanza con la sua presenza, domani, in vista della chiusura della kermesse. Non ...