Il «Bike festival» invade la città

L'assessore Brasini : 'Italian Bike festival ha sbancato nonostante il meteo' : L'assessore allo Sport del Comune di Rimini, Gianluca Brasini , commenta con soddisfazione il bilancio di Italian Bike Festival: 'Oltre 25 mila presenze, nonostante il meteo sfavorevole: questo l'esito, molto ...

Ciclismo – Cross Country - Nadir Colledani in gara domani alla Bikefestival Basel XCO HC : L’élite friulano del Team Bianchi Countervail in gara con Methanol 29.1 FS a Basilea Nadir Colledani (Team Bianchi Countervail) sarà in gara alla Bikefestival Basel XCO HC, gara di Cross Country valida quale settima prova della Swiss Bike Cup e in programma a Basilea (Svizzera) domenica 2 settembre. Reduce dall’ultimo atto della Coppa del Mondo MTB UCI, Colledani è impegnato nella preparazione del Mondiale 2018, così come i ...

Bagno di folla per la 3edizione del Casteldelgiudice Bikers festival : ... formato anche da molti bambini, che non ha voluto perdere l'occasione per partecipare ai coinvolgenti spettacoli, tra Piazza Marconi e la piazza dell'albergo diffuso Borgotufi. " Siamo molto ...