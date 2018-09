Il basket italiano piange Bob Lienhard | il brianzolo del Bronx

NCAA - Niccolò Mannion ha scelto la sua destinazione : il futuro del basket italiano giocherà ad Arizona : Niccolò Mannion ha deciso di proseguire la sua carriera americana ad Arizona, dove tenterà l’assalto al titolo NCAA Su Niccolò Mannion il movimento cestistico italiano ripone grandi speranze. Il giovane cestista ha già esordito in Nazionale in Olanda ed ora si appresta a vivere la sua prima annata in NCAA. Durante questa estate Mannion ha dovuto prendere una decisione importante, vale a dire scegliere l’università che meglio ...

Atletica - calcio - basket - canoa velocità e boxe : le grandi malate (senza rimedio?) dello sport italiano. E il ciclismo… : Lo sport italiano, pur lontano dai fasti degli anni Novanta e Duemila, continua a mantenersi al vertice internazionale: dal 1996 il Bel Paese figura nella top10 delle Olimpiadi estive, il settore invernale è tornato a splendere dopo anni bui, il mondo paralimpico ha raggiunto un’eccellenza straordinaria ed anche i motori hanno ritrovato competitività. Poche nazioni (forse nessuna) vantano l’eclettismo storico e tradizionale ...

basket – Jeff Brooks è un cittadino italiano : sarà a disposizione di Meo Sacchetti : Nazionale A: Jeff Brooks è cittadino italiano. Si aggregherà alla Nazionale domenica 9 settembre. sarà a disposizione di Meo Sacchetti per le gare contro Polonia e Ungheria Jeffrey Brooks, da oggi, è cittadino italiano. L’ala forte di 203 centimetri ha ottenuto in questi giorni i documenti che certificano il suo nuovo status e da domenica 9 settembre sarà a disposizione del Commissario Tecnico Meo Sacchetti per le prime due gare della ...

basket - Jeff Brooks è cittadino italiano. Passaporto arrivato - sarà disponibile per Polonia ed Ungheria : Jeff Brooks è ufficialmente un cittadino italiano. L’agognato Passaporto è arrivato in tempo utile per consentire all’ala forte di 203 cm di poter essere a disposizione del ct Meo Sacchetti per le sfide di qualificazione ai Mondiali 2019 di Basket contro Polonia ed Ungheria. Classe 1989, il nativo di Louisville è stato uno dei grandi artefici dello scudetto vinto da Sassari (allenata all’epoca proprio da Sacchetti) nel 2015. ...

basket - Jeff Brooks è quasi italiano : “Documenti fatti - sto aspettando. Voglio subito la Nazionale” : Jeff Brooks sta attendendo il passaporto italiano già da diversi mesi, l’americano aspetta il documento che gli permetterebbe di giocare con la nostra Nazionale e spera di averlo a disposizione già entro il prossimo 3 settembre in modo da poter scendere in campo nelle due partite di qualificazione ai Mondiali 2019 (14 settembre contro la Polonia, tre giorni più tardi contro l’Ungheria). L’ala dell’Olimpia Milano figura ...

Il basket italiano ha forse trovato il suo prodigio - si chiama Nico Mannion : Il futuro del basket italiano ha i capelli color carota, un mucchio di lentiggini, due mani molto educate e uno sguardo che sembra non avere paura di niente. Niccolò Mannion è nato nel 2001, a Siena, ma è dall’altra parte dell’oceano, l’eldorado della pallacanestro, che il suo nome sta iniziando a circolare sempre più frequentemente. E non solo tra gli addetti ai lavori. Pochi giorni fa, ad esempio, ...