Il 57% dei manager ha più di 50 anni | in Lombardia e Trentino i più giovani

Nuoto : Ilaria Bianchi sigla il nuovo primato italiano dei 100 farfalla - ottimo 57.22 : Non può essere di certo un premio di consolazione per quel quarto posto a quattro centesimi dal bronzo europeo di Elena Di Liddo nei 100 farfalla. Ilaria Bianchi, però, una piccola soddisfazione se la toglie nella piscina di Roma, nel corso del Campionato italiano di Categoria. L’azzurra, presente nella finale dei 100 delfino donne, ha infatti realizzato il nuovo primato italiano di 57″22, migliorando il suo record che risaliva alle ...

Scuola - il Consiglio dei ministri approva l’assunzione di 57mila docenti. Critici Cisl e Gilda : “Graduatorie a rilento” : Il Consiglio dei ministri ha approvato l’autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, 57.322 docenti per il prossimo anno scolastico in partenza tra poche settimane, ma diversi sindacati si dicono “sconcertati” e parlano di numeri “sotto le aspettative”. Dei quasi 60mila nuovi professori con posto fisso, 43.980 sono su posto comune, mentre 13.342 svolgeranno mansioni di sostegno. Ci saranno inoltre 212 nuovi ...

