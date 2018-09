I GENITORI DEL NO OBBLIGO VACCINI IN PIAZZA Domani a Bologna | ecco la nostra

Denise Pipitone - i GENITORI "nessun dubbio sui colpevoli"/ Ultime notizie : possibile nuovo esame del DNA? : Denise Pipitone, i genitori Piera Maggio e Pietro Pulizzi sempre più certi di chi possano essere i colpevoli. Tutte le piste finora seguite, in attesa della verità.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 22:15:00 GMT)

Inge Feltrinelli è morta - regina editoria mondiale/ Ultime notizie - “I GENITORI delle mie amiche erano nazi” : Inge Feltrinelli è morta, addio alla regina dell'editoria. Ultime notizie, dal 1972 ha gestito la casa editrice fondata dal marito: lottava da tempo con una malattia(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 21:00:00 GMT)

Morto per un selfie - polemiche per post su Fb del consigliere comunale contro i GENITORI : 'A me queste morti non dispiacciono. E voler avere anche ragione sul fatto che nessuno ha impedito a tuo figlio di cacciarsi dove non avrebbe dovuto, dimostra solo quanto siate incapaci di fare i ...

Delitto Pontelangorino - figlio potrebbe ereditare beni dei GENITORI/ Uccise madre e padre a colpi d'ascia : Delitto Pontelangorino, figlio potrebbe ereditare beni dei genitori. Ultime notizie, Uccise madre e padre a colpi d'ascia insieme ad un amico: dibattito a Storie Italiane(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 11:30:00 GMT)

Genova - De Luca incontra i GENITORI delle vittime : 'Strada dedicata a loro' : Il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ha incontrato oggi a Palazzo Santa Lucia i genitori dei quattro giovani di Torre del Greco vittime nel crollo del ponte Morandi di Genova il 14 agosto ...

FRANCO LUCIA E ANNAMARIA BERRINZAGHI/ I GENITORI di Fedez : "Non eravamo la famiglia del Mulino Bianco" : I genitori di Fedez, FRANCO LUCIA e ANNAMARIA BERRINZAGHI, sono stati fondamentali nella sua crescita artistica. Il cantante ne parlerà sicuramente da Maurizio Costanzo (L'Intervista)(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 21:10:00 GMT)

Mattarella : “GENITORI-bulli pericolosi quanto gli studenti. E la sicurezza delle scuole non è tema da varie ed eventuali” : “Alcuni gravi episodi di violenza – genitori che hanno aggredito gli insegnanti dei propri figli – rappresentano un segnale d’allarme che non va sottovalutato”. Il presidente della Repubblica, durante la cerimonia d’inaugurazione dell’anno scolastico, ha voluto dedicare uno dei passaggi più sentiti del proprio discorso al tema del rapporto tra genitori e insegnanti. La crisi di autorità dei docenti – ...

Back to school : igiene e bagni sono le materie “insufficienti” della scuola per i GENITORI italiani : Settembre, il mese degli inizi: si torna al lavoro, alla quotidianità che riprende dopo il rientro dalle vacanze e, soprattutto, ricomincia la scuola. Un appuntamento che fa rima con emozione, ma anche con preoccupazione…quella dei genitori, per l’igiene e la salute dei propri figli. Secondo la ricerca “Hygiene and Health Report 2018-2019” condotta da Essity, azienda leader mondiale nei settori dell’igiene e della salute con i suoi brand TENA, ...

Pedofilo (amico di famiglia) filmava gli abusi su un ragazzino di 11 anni. I GENITORI della vittima lo scoprono così : Un incubo andato avanti per quasi dodici mesi. Un amico di famiglia, conosciuto da tutta la vita dai genitori, si è rivelato per quello che nessuno vorrebbe mai credere. L’uomoavrebbe dovuto aiutare l’adolescente nell’utilizzo del computer; invece sono cominciati gli abusi, andati avanti per oltre un anno, fino a quando la vittima non ha raccontato quello che gli stava accadendo. Un uomo avrebbe costretto un adolescente a fare sesso con lui, ...

BiGENITORIalità : inizia l'iter parlamentare del Disegno di Legge Pillon : Si è dato avvio, con la relazione presso la Commissione Giustizia del Senato, all'iter parlamentare inerente il Disegno di Legge del Senatore leghista Pillon [VIDEO], che prevede numerose modifiche in materia di affido condiviso dei figli minori, dando corpo ad una vera e propria “rivoluzione copernicana” del Diritto di famiglia. Il tema centrale è la bigenitorialita'. Ovviamente, l'iter è lungo e tortuoso, ma è gia' un buon primo passo che sia ...

Le proteste dei GENITORI dei pueri cantores : "Foto e feste con Rihanna dei preti del coro della Sistina?" : Tre inchieste riguardanti il coro della Cappella Sistina sono state avviate dalle autorità vaticane. Quella che sta facendo più discutere coinvolge il maestro Massimo Palombella, accusato di maltrattamenti dai genitori dei pueri cantores, cioè i bimbi che cantano durante le celebrazioni presiedute dal Papa nella basilica di San Pietro ma anche in giro per il mondo. Ma non solo. Gli inquirenti d'Oltretevere sospettano un uso ...

ANDREA DELOGU/ "I miei GENITORI hanno sconfitto la droga. La tv? È arrivata a 13 anni" (B come sabato) : ANDREA DELOGU si racconta prima dello start di B come sabato. Il programma, in onda da oggi su Rai 2, è una striscia dedicata al calcio e agli sport minori.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 11:27:00 GMT)

Simona Ventura e Niccolò Bettarini a Verissimo : «Vedere i miei GENITORI soffrire mi ha fatto più male delle undici coltellate» : Da domani 15 settembre torna su Canale 5, l?appuntamento con Verissimo. In studio in esclusiva Simona Ventura e il figlio Niccolò Bettarini, parleranno per la prima volta della...

