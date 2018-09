HashCraft | scopriamo il misterioso gioco di Ubisoft basato su blockchain

eurogamer

: HashCraft: scopriamo il gioco se... - GamerNewsit : HashCraft: scopriamo il gioco se... - zazoomnews : HashCraft: scopriamo il gioco segreto di Ubisoft basato su blockchain - #HashCraft: #scopriamo #gioco #segreto - zazoomblog : HashCraft: scopriamo il gioco segreto di Ubisoft basato su blockchain - #HashCraft: #scopriamo #gioco #segreto -

(Di sabato 22 settembre 2018) Ilpotrebbe rivoluzionare il settore dei videogiochi in futuro, secondo il CEO diYves Guillemot.Ebbene, come riporta Gamasutra, il Strategic Innovation Lab siha realizzato un prototipo di, intitolato. Nelil giocatore lancia un seme nel mare, e il seme fa crescere un'isola che il giocatore potrà esplorare.I giocatori potranno dunque realizzare missioni sull'isola, missioni che potranno essere completate da altri giocatori. In questo modo i giocatori realizzano "valore" dell'isola attraverso la creazione di determinato contenuto, e lava dunque a registrare queste dinamiche.Read more…