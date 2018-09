' Hai mai visto un presidente del Consiglio' | il lapsus di Salvini

Sesso esagerato : lo Hai mai fatto così? Ecco come provare il piacere sconfinato : Parliamo di Sesso. Perché il Sesso è uno dei piaceri della vita. Siete donne che amano fare Sesso sempre nello stesso modo o che amano cambiare? Siete delle dominatrici o vi piace essere dominate? Oggi siamo qui per parlarvi di alcune posizioni sessuale estreme che prevedono che sia l’uomo a dominare. Si tratta di posizioni particolari che dovreste provare almeno una volta nella vita perché non vi dovreste privare di questo piacere ...

Hacker - attacco massiccio via mail : “Hai visto siti porno - adesso pagaci”. La polizia : “Cambiate password” : Arriva una mail in cui si informa l’utente che il suo account è stato Hackerato attraverso un virus che lo ha infettato mentre venivano visitati siti porno. Poi la minaccia: o si versa la somma di denaro richiesta in criptovaluta o altrimenti tutti sapranno del clic sul sito per adulti. Allarme della polizia postale su un invio massiccio e indiscriminato di messaggi di posta elettronica (spamming) a scopo estorsivo, che però avverte: ...

Magrissima e bella senza ‘rinunce’ : Hai mai provato la dieta della pizza? : Si crede, nell’ideale occidentale, che per dimagrire si debba eliminare dal proprio piano alimentazione il carboidrato. Uno studio del Women’s Hospital di Boston, però, è chiaro su un punto: non si devono eliminare i carboidrati dalla propria dieta se si vuole seguire la strada della longevità. Mangiare riso, spaghetti o pane con moderazione sembra invece essere la soluzione ottimale per una vita lunga e in salute. Ma considerate ...

Ilva - Martina a Di Maio : “Sei Hai una faccia sola - chiedi scusa a Taranto. La tua sceneggiata è costata 80 milioni” : “Sono andati in giro, in lungo e in largo, a cercare fantomatiche soluzioni, salvo poi chiudere la partita esattamente nel solco del lavoro che i governi del Pd avevano costruito”. Maurizio Martina attacca i Cinque Stelle dal palco della Festa dell’Unità di Ravenna sulla chiusura della trattativa per la cessione dell’Ilva grazie all’accordo sindacale firmato al Mise tra azienda e sindacati. “Caro Di Maio, se ...

Hai mai massaggiato la vagina col miele? Ecco che succede se lo fai : Il prurito intimo è un disturbo molto comune che, però, è tremendamente fastidioso. Tra l’altro provoca imbarazzo e ansia nelle donne specie se non passa. In tal caso, ve lo diciamo, dovete rivolgervi a un medico perché non è normale avvertire prurito intimo per periodi troppo prolungati. Ma perché viene il prurito? Una delle case più comuni del prurito intimo è rappresentata dalla candida o da altri tipi di infezione vaginale. Anche il ...

“Rimborso canone Rai” - Hai ricevuto questa mail? Occhio - cosa succede se la apri : Avete ricevuto “questa” mail? Non apritela per nessuna ragione. Il monito arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Ma di che mail si tratta? Di una mail inviata “dall’Agenzia delle Entrate” che comunica che il destinatario può ottenere un parziale rimborso del canone Rai. Ma è una truffa: la vera Agenzia delle Entrate non ha mai mandato mail di questo tipo e ha tempestivamente comunicato ai cittadini la truffa. Purtroppo negli ...

Elementary 6/ Anticipazioni 17 agosto : “Il falsario” - “Hai mai fatto tanta strada” - le trame egli episodi : Elementary 6, ecco la trama e le Anticipazioni di oggi, venerdì 17 agosto: confermata la settima stagione, ecco cosa accadrà questa sera in onda su Rai2.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 09:59:00 GMT)

GIUCAS CASELLA CONTRO CAROL TORR/ Attacco alla ex : "Non ti ho mai amata - Hai abbandonato nostro figlio" : GIUCAS CASELLA si scaglia CONTRO CAROL TORR. In risposta alla lettera pubblicata su Di Più, il mago della televisione rivela dettagli privati sul suo rapporto con la ex.(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 16:19:00 GMT)

M5S : Di Maio - auguri a Grillo - orgogliosi del sogno che ci Hai regalato - 2 - : 'Tu avevi già una storia spettacolare alle tue spalle: il più grande comico italiano, vincitore del David, che poi viene cacciato dalla Rai, che poi fa spettacoli nei teatri e che poi sbanca anche su ...

Beppe Grillo fa 70 anni. Gli auguri di Di Maio : Sei il paziente zero dai cui tutti siamo stati contagiati. Ci Hai fatto ammalare di M5S : "70 anni, Beppe! Hai fatto 70 anni, ma so che ti senti un ragazzino, hai sempre avuto delle energie straordinarie che nessuno sa spiegare da dove riesci a tirarle fuori". Con queste parole Luigi Di Maio, ministro del Lavoro fa gli auguri al leader del M5S per i sui 70 anni. In un lungo post Di Maio ricorda:--"Oggi siamo qui e se siamo qui è grazie a te, grazie alla tua energia contagiosa. Ci hai sempre detto che il Movimento 5 Stelle è un virus ...

M5S : Di Maio - auguri a Grillo - orgogliosi del sogno che ci Hai regalato : Roma, 21 lug. (AdnKronos) – “70 anni, Beppe! Hai fatto 70 anni ma so che ti senti un ragazzino, hai sempre avuto delle energie straordinarie che nessuno sa spiegare da dove riesci a tirarle fuori. Sarà che sei cresciuto in periferia, sarà che hai fatto la gavetta, sarà che hai lavorato per 50 anni senza fermarti mai. Sarà che nuoti come se ti dovessi ancora allenare per attraversare lo Stretto, sarà che divori decine di libri, sarà ...

M5S : Di Maio - auguri a Grillo - orgogliosi del sogno che ci Hai regalato (2) : (AdnKronos) – “Con te -prosegue il post- c’è sempre stato Gianroberto, ma nelle piazze e nei video vedevamo sempre te. Eri tu che ti fermavi anche un’ora dopo i comizi e avevi una parola per tutti quelli che si avvicinavano a te anche solo per un abbraccio. Io ero uno di quelli che passavano di là, che ti ha sentito, che si è avvicinato e poi non se ne è più andato. Ora siamo milioni e siamo maledettamente orgogliosi del ...