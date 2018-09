Ha ancora senso nell’era dell’ecommerce la vendita porta a porta?

wired

(Di sabato 22 settembre 2018) Solidità ed efficienza tipicamente tedesche sono le parole chiave del successo di Vorwerk. I suoi prodotti hanno nomi noti al grande pubblico: l’aspirapolvere Folletto, il robot da cucina Bimby, ma anche altri frullatori ed elettrodomestici. Fondata nel 1883, l’azienda è operativa in 70 paesi, nel 2017 ha realizzato 2,9 miliardi di euro di fatturato, di cui 2,3 miliardi dalladiretta. Un italiano su tre possiede un Folletto, ma Vorwerk è attiva anche sul fronte della ricerca e sviluppo in cui sono impegnate 146 persone. Spalle larghe, qualità del prodotto e una presenza globale basteranno per far fronte ad un mercato globale sempre più complicato in cui gli elettrodomestici diventano smart e si contaminano con l’elettronica di consumo? Al momento la risposta è sì, ma la vera sfida è a lungo termine. Vorweck è pronta a mettere in campo anche un robot pulitore ad alto tasso ...