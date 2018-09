Ha ancora senso nell’era dell’ecommerce la vendita porta a porta? : Solidità ed efficienza tipicamente tedesche sono le parole chiave del successo di Vorwerk. I suoi prodotti hanno nomi noti al grande pubblico: l’aspirapolvere Folletto, il robot da cucina Bimby, ma anche altri frullatori ed elettrodomestici. Fondata nel 1883, l’azienda è operativa in 70 paesi, nel 2017 ha realizzato 2,9 miliardi di euro di fatturato, di cui 2,3 miliardi dalla vendita diretta. Un italiano su tre possiede un Folletto, ma ...

#controcorrente : ha ancora senso una provincia "Granda" con le aree del Cuneese e dell'Albese-Braidese divise su tutto? Meglio separarsi : L'autostrada Cuneo-Asti interrotta nelle campagne di Cherasco è il simbolo di una politica locale che non batte i pugni sui tavoli romani per completare l'opera. Ma è, soprattutto, l'immagine della "Granda" spaccata a metà non solo dal punto di vista dei collegamenti ...