Gulp Music | nuova stagione | conduce Shade | Emma prima ospite

(Di sabato 22 settembre 2018) Torna l’appuntamento di Raicon laa. Il 22 settembreaprirà le porte dimagazineale per i giovanissimi disponibile al canale 42 del digitale terrestre. Il programma, in onda tutti i sabati alle 17.55, saluterà il pubblico conMarrone,di questa. La partecipazione dell’artista salentina è un piccolo rituale della trasmissione: è stata lei ad aprire le danze anche nell’edizione 2017 e 2016.Rapper, attore, doppiatore e anche stand up comedian:, volto amato dai teenager e con un forte seguito social, sarà il nuovo padrone di casa di un’edizione che promette di essere ricca di novità: intervisterà gli artisti e presenterà le performance live. Inoltre interagirà col pubblico a casa, che è invitato a partecipare con i propri commenti, idee e domande proprio sui profili social della trasmissione.sostituisce Celeste ...