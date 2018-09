Gratta e Vinci | vince 5 milioni e sviene | «Donerà tutto a poveri e disabili»

Vince 5 milioni al Gratta e vinci. Sviene dalla gioia - poi il gesto inaspettato : “Quel che non ho potuto avere in vita mia voglio che l’abbiano gli altri”, questo ha detto agli amici la donna di 50 anni che il 12 settembre scorso ha vinto 5 milioni di euro al Gratta e vinci. La donna, nonostante non se la passi bene economicamente, vuole dividere con chi ne ha più bisogno la fortuna che finalmente l’ha baciata. Una vincita che poteva cambiarle la vita, o almeno donarle un po’ di stabilità, dato che la ...

Genova - vinti 2 milioni con un Gratta e Vinci nel tabacchino con vista ponte Morandi : Qualcuno ha comprato un Gratta e Vinci in un tabacchino che si affaccia sul ponte Morandi di Genova e ha scoperto di aver vinto due milioni di euro. A raccontarlo i gestori della tabaccheria: “Inizialmente pensavamo fosse uno scherzo, poi abbiamo avuto la conferma. Speriamo davvero sia una famiglia di sfollati”.Continua a leggere

Se Marta - che è povera - regala i milioni del Gratta e vinci : Marta ha cinquant’anni, vive a Grosseto e non ha avuto una vita fortunata. Pochi soldi, molti problemi. Uno dei quali veramente terribile: lo sfratto di casa. Poi un giorno la dea bendata, come rivela Repubblica, si fa viva con lei. E con un Gratta e vinci di pochi euro ne mette in tasca molti ma molti di più: cinque milioni. È una cifra astronomica, al di sopra delle sue speranze, delle sue aspettative, del suo stesso stesso modo di ...

Grosseto - vince 5 milioni di euro al Gratta e vinci : “Sono troppi - li do in beneficenza” : “Quel che non ho potuto avere in vita mia voglio che l’abbiano gli altri”. E’ quanto ha dichiarato agli amici la donna di 50 anni che il 12 settembre scorso ha vinto 5 milioni di euro al gratta e vinci. A riportarlo al quotidiano Il Tirreno sono i titolari della tabaccheria di Grosseto dove è avvenuta la vincita. “Non aveva i soldi per l’affitto e ora vuole aiutare chi è in difficoltà”, dice Gianluca ...

Cosa si sa della cinquantenne di Grosseto che donerà i 5 milioni del Gratta e vinci : Di lei si sa che è di Grosseto, ha 50 anni, vive facendo lavori vari, domestici soprattutto. Una vita modesta e fatiCosa, quella della donna toscana che una settimana fa ha vinto cinque milioni di euro con un Gratta e vinci. Soldi benedetti e miracolosi (se si pensa che questa combinazione ha una probabilità di uscire su sette milioni e mezzo), che vanno condivisi con il prossimo. "Quel che non ho potuto avere in vita mia ...

Cosa si sa della cinquantenne di Grosseto che donerà i 5 milioni del Gratta e vinci : Di lei si sa che è di Grosseto, ha 50 anni, vive facendo lavori vari, domestici soprattutto. Una vita modesta e fatiCosa, quella della donna toscana che una settimana fa ha vinto cinque milioni di ...

Grosseto - vinse 5 milioni al Gratta e vinci e svenne : donerà i soldi in beneficenza : Quel biglietto da 20 euro del gratta e vinci che le ha regalato 5 milioni di euro le avrebbe certamente cambiato la vita in meglio. E dalla gioia, e dalla consapevolezza di ciò, quel 12 settembre, ...

"Gratta e Vinci" da due milioni di euro in una tabaccheria vicina al ponte Morandi : Un po' di fortuna sembra essere tornata nell'area di Genova sconvolta dal crollo del ponte Morandi. In una tabaccheria di largo Ernesto Jurse,a poche centinaia di metri dalla zona rossa evacuata, da cui in lontananza si vede ancora il moncone del ponte, la titolare Debora Barbarisi ha trovato la fotocopia di una schedina "giocata" di un gratta e vinci. Il numero grattato era il "51" e risultava vincente per 2 milioni di euro."Con mio marito ...

Diventa milionaria con il "Gratta e vinci" e dona i soldi per realizzare un centro disabili : Con una parte dei soldi vinti al gratta e vinci comprerà la casa a rischio sfratto, ma con gli altri vuole aiutare amici e...

Grosseto - vince 5 milioni col Gratta e Vinci : dona i soldi per realizzare un centro disabili : La storia di una signora di cinquanta anni di Grosseto che alcuni giorni fa ha comprato un Gratta e Vinci in una tabaccheria della sua città e ha scoperto di aver vinto ben 5 milioni di euro. Un amico ha raccontato che la fortunata Vincitrice lo aiuterà a realizzare un sogno: far nascere un centro per disabili.Continua a leggere

Vince 5 milioni col Gratta e Vinci : darà i soldi a un amico per realizzare un centro disabili : La storia di una signora di cinquanta anni di Grosseto che alcuni giorni fa ha comprato un Gratta e Vinci in una tabaccheria della sua città e ha scoperto di aver vinto ben 5 milioni di euro. Un amico ha raccontato che la fortunata Vincitrice lo aiuterà a realizzare un sogno: far nascere un centro per disabili.Continua a leggere

Gratta e Vinci - exploit nelle Marche : vinti due milioni di euro : SENIGALLIA - Colpo grosso. Ed è già caccia al Vincitore. O Vincitrici? La fortuna passa per le Marche e precisamente a Senigallia grazie al 'Il Miliardario Maxi' di Gratta e Vinci, è stata realizzata ...

“È per te”. Regala al figlio un Gratta e vinci. Ma non poteva certo immaginare… Cosa c’era là sotto : “Sa che fa, non mi dia il resto ma quel Gratta e vinci lì. Ha visto mai?!”. Già, chissà quante volte questa scena si è ripetuta nella vostra vita, magari dopo aver sorseggiato un buon caffè in un bar-tabacchi durante una pausa da lavoro. Quella monetina che toglie via tutto il grigio e pian piano dà l’illusione di un improvviso cambiamento nella vostra vita. Beh, il 99% delle volte è solo un brivido che scorre lungo la schiena ...

“Spero ti porti fortuna” : papà regala un Gratta e vinci da 5 euro - la vincita è milionaria : Un biglietto regalato, un augurio di cuore e poi la festa. Sono andate così le cose per un operaio, sposato e padre di una bimba, che domenica 16 agosto ha vinto due milioni di euro con un biglietto da 5 euro di “Turista per sempre”, acquistato nel bar Festival, in via Casal del Marmo, a Roma. Come riporta ilMessaggero.it, ad offrire il biglietto al fortunato operaio romano sarebbe stato il papà pensionato, che gli avrebbe detto “Dai, spero ti ...