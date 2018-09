Grasso | ' Governo fa distrazione di massa e danneggia l' Italia | LeU è a un punto

Blastingnews

(Di sabato 22 settembre 2018) Nella serata di questo sabato 22 settembre alla Festa del Lavoro organizzata da Articolo Uno-MDP a Roma, è intervenuto Pietro, attuale senatore di Liberi e Uguali ed ex Presidente del Senato. Vediamo le parti salienti di quello che ha detto. Pietroattacca ilsull'immigrazione Pietroall'inizio ha messo in guardia dal linguaggio usato da Salvini: Non può dire 'Me ne frego' o 'Boia chi molla', queste frasi hanno un sapore di un passato che non deve tornare e che pensavamo di esserci messi per sempre alle spalle. Sembra quasi di voler riesumare il passato: tutto ciò è pericoloso.ha provato spiegare il perché ilparla spesso di immigrazione: E' un operazione mediatica didi, per far dimenticare le promesse di campagna elettorale che si sono resi conto essere difficili di mantenere, come la Flat Tax, il reddito di cittadinanza e ...