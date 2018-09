Gramsci l' ultimo grande politico Oggi si cavalcano le paure della gente per

huffingtonpost

(Di sabato 22 settembre 2018) Luca Barbarossa è uno di quei cantanti che te lo ritrovi in metro, un pomeriggio di inizio estate, mentre improvvisa un concerto e non ti sorprende. In fondo, lui ha iniziato da giovanissimo suonando proprio per strada, a Piazza Navona, prima di venire scoperto da Gianni Ravera e andare a Sanremo nel 1981 (si presentò con una canzone dalla straordinaria capacità anticipatoria: Roma spogliata). È uno di quelli diretti, Barbarossa, che non ama i giri di parole. Fra poco partirà per una nuova tournée con il suodisco, Roma è de tutti. Perché la capitale è un baricentromusica,scrittura evita. Uno stato d'appartenenza da diffondere in tutto il Paese, da Napoli a Porto Sant'Elpidio. Intanto, conduce Radio2 Social Club, nata da una sua intuizione, difesa negli anni con forza e perseveranza. "Volevo ...