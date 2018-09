Governo | fonti Mef | fiducia ministro Tria a dirigenti e tecnici MEF

Fonti Governo : superarare il 2% non è più tabù per nessuno : Roma, 21 set., askanews, - 'Dal vertice di oggi sono emersi 3 punti fermi: reddito di cittadinza, quota 100 e flat tax. In particolare siamo soddisfatti perché si è deciso di mettere da parte alcune ...

Governo - fonti Lega : Totale fiducia in Conte anche su Genova

Fonti Governo : sì Daspo - ma no forzature : 13.45 Il Daspo per i corrotti è "nel contratto di governo, ma andrà studiato per evitare forzature controproducenti". Così Fonti di governo all'Ansa dopo le anticipazioni sul Ddl Anticorruzione. Il Ddl, voluto dal ministro della Giustizia, Bonafede, dovrà passare prima all'esame preliminare del Consiglio dei ministri e poi sarà trasmesso alle Camere. I perni sono il Daspo per i corrotti e l'agente sotto copertura. Il Daspo prevede ...

Siria : fonti - accordo Isis-Governo per rilascio 36 donne : ANSAmed, - BEIRUT, 31 LUG - E' stato raggiunto un accordo tra l'Isis e le forze governative Siriane per il rilascio di 36 tra donne e minori in cambio del trasferimento di centinaia di miliziani ...

Strage di Manchester - "attentatore salvato in Libia da marina Gb"/ Fonti Governo : "atto di atroce tradimento" : Strage di Manchester, "attentatore salvato in Libia da marina Gb": questa la rivelazione del Daily Mail, con Fonti governative che parlano di "atroce tradimento"(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 16:58:00 GMT)

Tav - fonti Governo : non ancora da Conte : 11.23 Il dossier sulla Tav "al momento non è ancora giunto sul tavolo del Presidente del Consiglio, dunque nessuna decisione è stata ancora presa e soprattutto non ci sono state valutazioni al riguardo". Lo fanno notare da Palazzo Chigi, dopo che articoli di stampa hanno attribuito a Conte la volontà di stoppare il piano Il dossier, sottolineano le stesse fonti, "è in fase istruttoria" presso il ministro competente Toninelli, impegnato in una ...

Nomine - fonti Governo : trovato l'accordo su Cassa Depositi e Prestiti : A breve dovrebbe esser diffuso un comunicato dal ministero dell'Economia. Intanto proprio Di Maio ha detto di non aver mai chiesto le dimissioni di Tria, 'pura fantasia' anche secondo fonti Mef, e ...

Migranti : fonti Governo - anche Germania ne accoglierà 50 : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – anche la Germania, dopo Francia e Malta, farà la sua parte riguardo ai 450 Migranti arrivati su una nave a largo di Lampedusa e trasbordati su due navi militari. A quanto si apprende da fonti di governo, la Germania ne accoglierà altri 50. Per l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte, si tratta di “un successo”. L'articolo Migranti: fonti governo, anche Germania ne accoglierà 50 sembra essere il ...

Fonti Governo : ruoli diversi - no screzi : 19.06 All'interno del governo nessuno screzio: c'è la consapevolezza che è nella natura di questa coalizione avere dei leader politici che portano avanti dei principi e dei ministri che poi debbano puntualizzare. Una sorta di divisione di ruoli che non preoccupa minimamente il premier Giuseppe Conte. Così Fonti dell'esecutivo sul confronto interno tra ministri sul tema dei migranti. Oggi dal premier Conte i ministri Trenta, Moavero e ...