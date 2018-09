Governo | l' audio di Casalino | al Mef obbediscano o fuori - I tecnici | lavoriamo

Conte difende Casalino dopo l'audio contro il Mef : «Piena fiducia - Governo unito su manovra» : Conte ribadisce la fiducia a Rocco Casalino, finito nella bufera per un audio nel quale attacca i tecnifi del Mef. LEGGI ANCHE Casalino nella bufera per audio contro tecnici Mef: 'Conversazione ...

Governo - l'audio di Casalino : 'Al Mef obbediscano o fuori' - M5s : 'Ci remano contro' - Conte : 'Piena fiducia in lui' : La "megavendetta" - Come riportano La Repubblica e Il Giornale , non si tratta di un'intercettazione ma di una vera e propria "dichiarazione di intenti", rilasciato a un interlocutore che non ...

Governo - l'audio di Casalino : 'Al Mef obbediscano o fuori' - M5s : 'Ci remano contro' - Conte : 'Piena fiducia in lui' : La "megavendetta" - Come riportano La Repubblica e Il Giornale , non si tratta di un'intercettazione ma di una vera e propria "dichiarazione di intenti", rilasciato a un interlocutore che non ...

Il messaggio audio che imbarazza il Governo : È trapelato stamattina e si sente il portavoce del presidente del Consiglio, Rocco Casalino, dare dei "pezzi di merda" ai dirigenti del ministero dell'Economia The post Il messaggio audio che imbarazza il governo appeared first on Il Post.

Governo - l'audio shock di Casalino : "I tecnici del Tesoro obbediscano o li facciamo fuori" : Il portavoce di Palazzo Chigi: "O ci trovano i 10 miliardi del c…per il reddito di cittadinanza, oppure dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi di m… del ministero dell’Economia". M5s lo difende sul blog

'O reddito di cittadinanza o purghe' : il presunto audio di Rocco Casalino scuote il Governo : del ministero dell' Economia'. Parole durissime, con tanto di imprecazioni, che testimonierebbero una volta di più come il M5S sia molto urtato dalle posizioni intraprese da Tria negli ultimi giorni. ...

Pronti a tutto per il reddito di cittadinanza : l'audio choc che imbarazza il Governo : Frasi e insulti ai tecnici specchio del clima che si respira all'interno del governo e dello scontro in vista della manovra...