Casalino - audio contro i tecnici Mef. Tria : ‘Al ministero lavorano per il Governo’. Ma Di Maio : ‘C’è chi rema contro’ : Meno di due minuti di audio diffuso via Whatsapp in cui il portavoce del premier Giuseppe Conte parla di “una mega vendetta” contro i tecnici del Mef se non si dovessero trovare i soldi per il reddito di cittadinanza. E’ polemica per le parole di Rocco Casalino contenute in una registrazione diffusa da Repubblica: nella nota vocale inviata ad alcuni giornalisti, l’ex capo della comunicazione grillina al Senato e ora nello ...

Governo : Di Maio - morale a Casalino? portavoce Renzi o Salvini fanno lo stesso (2) : (AdnKronos) – “Qualcuno in queste ore sta facendo la morale a Rocco Casalino -scrive Di Maio ai parlamentari M5S- perché in un audio via whatsapp ha detto a due giornalisti quello che avevamo già detto pubblicamente in questi giorni e cioè che il sistema dei mandarini di stato ci rema contro”. “Molti giornalisti si stanno scandalizzando per il fatto che Rocco lo abbia detto in un audio privato a due giornalisti ...

Governo : Di Maio - siamo a bivio - pronti a assumerci rischi (2) : (AdnKronos) – “Sono giorni importanti per il nostro Governo -si legge nella lettera di Di Maio ai parlamentari M5S- perché siamo ad un bivio, è il bivio davanti a cui si sono trovati tutti i governi italiani della storia. E guardate che non c’è da scegliere tra la strada del deficit o quella del rigore. Chi la pensa così sbaglia”.“siamo chiamati a fare una scelta molto più importante: dobbiamo decidere se ...

**Governo : Di Maio - siamo a bivio - pronti a assumerci rischi** : Roma, 22 set. (AdnKronos) – “Sono giorni importanti per il nostro Governo perché siamo ad un bivio”, “dobbiamo decidere se avere il coraggio di stravolgere gli schemi e superare i dogmi del passato, oppure adeguarci a quello che i parrucconi di questo Paese sostengono, nulla di quello fatto negli ultimi 20 anni”. Lo scrive Luigi Di Maio su Fb. “Io sono dell’idea che i rischi ce li dobbiamo prendere ...

Mughini : “Governo? I 100 peggiori della storia. Di Maio? Primo ministro del Lavoro al mondo a non aver mai lavorato” : Durissimo attacco dello scrittore Giampiero Mughini, ospite de L’Aria che Tira (La7), contro il governo Conte e alcuni suoi rappresentanti. “Premesso il rispetto delle persone, penso che questi siano stati i 100 giorni tra i peggiori della storia repubblicana italiana. Sono stato molto colpito dalla sortita ultima del vicepresidente Di Maio contro il ministro Tria, dicendo: ‘Questo ministro trovi i soldi’. Tria difende la civiltà. Sono anche ...

Governo - Salvini : Di Maio è una persona seria - altri 5stelle no : Roma, 22 set., askanews, - "Io non lo conoscevo, fino a maggio non avevo mai parlato con Luigi Di Maio. Ho trovato in lui una persona di parola onesta e concreta. Con cui sto lavorando bene, altri dei ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : il Governo ‘Salvimaio’ minaccia la libertà di stampa? : Marco Travaglio torna in esclusiva su Loft con la prima puntata della nuova stagione di ‘Balle Spaziali’, il programma (in esclusiva per gli abbonati) che distingue la verità dalle menzogne della stampa e della politica. Il governo giallo-verde propone tetti pubblicitari per le trasmissioni televisive e di limitare la pubblicità sui giornali delle società pubbliche: è un attacco alla libertà di stampa dell’esecutivo ...

DI MAIO VS TRIA - "MANOVRA - REDDITO CITTADINANZA NO A STRANIERI"/ Vertice Governo - Salvini : "no aumento Iva" : Manovra, TRIA a Di MAIO "misure nel rispetto dei conti". Ultime notizie, REDDITO di CITTADINANZA a stranieri? Salvini frena. No aumento Iva.

Governo - Di Maio : lo stipendio Casalino? Quello previsto a P. Chigi : Lo stipendio del portavoce del Governo Rocco Casalino è Quello previsto "da quel ruolo a palazzo Chigi". Così il vicepremier Luigi Di Maio, risponde ad una domanda sulle retribuzioni del portavoce nel corso della trasmissione Radio Anch'io. "È sempre stato così e oggi si scopre - ha fatto notare - ma gli altri portavoce non sono stati portati in auge in negativo in questo ...

L'Ocse al Governo : 'Non cancelli la Fornero'. Di Maio replica : non si intrometta : 'Quando parliamo di riforma delle pensioni, penso sia importante non disfare la riforma Fornero': lo ha detto la capoeconomista delL'Ocse, Laurence Boone, rispondendo a una domanda sull'Italia durante ...

Di Maio : Ocse non si intrometta in scelte Governo : L'Ocse non deve entrare nel merito delle scelte di politica economica portate avanti dal governo di uno Stato sovrano.

Olimpiadi 2026 - Di Maio a Radio24 : "Dal Governo niente soldi" : La maggioranza si divide sulle Olimpiadi del 2026: ieri Matteo Salvini aveva invitato l'esecutivo a investire nei Giochi, mentre oggi Luigi Di Maio ha chiuso a questa ipotesi: "Il Coni doveva decidere ...