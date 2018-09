Google Foto testa il “bokeh per tutti” e l’affascinante filtro Color Pop

Google Pixel 3 e Pixel 3 XL messi a nudo in nuove foto - che confermano notch e design : Sappiamo già molto sul conto di Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL, però è tempo di aggiungere nuove informazioni, ovviamente leaked e non ufficiali, al pacchetto che abbiamo confezionato nelle ultime settimane. L'articolo Google Pixel 3 e Pixel 3 XL messi a nudo in nuove foto, che confermano notch e design proviene da TuttoAndroid.

Nuova sezione foto su Google Maps e piccola modifica per Google Chrome : Un paio di novità spuntano su Google Maps e Google Chrome: nel primo caso inizia a comparire una Nuova sezione dedicata alle foto più recenti, nel secondo la modalità incognito potrebbe diventare "modalità privata". L'articolo Nuova sezione foto su Google Maps e piccola modifica per Google Chrome proviene da TuttoAndroid.

Google Foto v4.1 prepara gli album dal vivo - mixaggio di album e librerie condivise [teardown APK] : Il team di AndroidPolice sta esaminando il codice contenuto nell'apk della versione 4.1 di Google Foto che rivela una potenziale novità, ovvero un album Fotografico migliorato che utilizza il riconoscimento facciale per creare raccolte con le Foto di amici e familiari. La funzionalità si chiamerà "album dal vivo" e permetterà agli utenti di creare album condivisibili e accessibili da chiunque abbia il link a quell'album. L'articolo Google Foto ...

Samsung potrebbe presentare un Galaxy con quattro fotocamere posteriori per fronteggiare Google Pixel 3 : Samsung sembra essere pronta a presentare un Galaxy con quattro fotocamere sul retro, fronteggiando i Google Pixel 3 e anticipando i Mate 20. L'articolo Samsung potrebbe presentare un Galaxy con quattro fotocamere posteriori per fronteggiare Google Pixel 3 proviene da TuttoAndroid.

La versione 4.0 di Google Foto aggiorna l’interfaccia utente a Android 9 Pie : Google Foto è stato aggiornato alla versione 4.0 e che rinnova l'aspetto dell'interfaccia per abbinarsi a Android 9 Pie e introduce un nuovo modo per accedere al pannello "Informazioni" per una determinata immagine tramite uno scorrimento verso l'alto. L'articolo La versione 4.0 di Google Foto aggiorna l’interfaccia utente a Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Nostalgia delle vacanze? Conservate i ricordi con Google Foto : Se volete avere un ricordo indelebile delle vostre vacanze estive potete ricorrere ai servizi di Google Foto che offre la possibilità di avere Foto libri personalizzati. L'articolo Nostalgia delle vacanze? Conservate i ricordi con Google Foto proviene da TuttoAndroid.

Rolls Royce Dawn : le incredibili caratteristiche del modello consegnato al vice-presidente di Google [FOTO] : Benjamin Treynor Sloss ha ricevuto l’esclusiva convertibile britannica direttamente dal numero uno della Rolls Royce Benjamin Treynor Sloss, uno dei vice presidenti di Google, è anche un grandissimo appassionato di auto, nel suo garage trovano infatti posto bolidi del calibro di McLaren P1, Pagani Huayra, Porsche 918 Spyder, e le Ferrari 599 GTO, LaFerrari, LaFerrari Aperta, 458 Challenge, 599XX e FXX-K. Alcune delle auto elencate sono ...

Google Fotocamera è installabile senza root su Xiaomi Mi 8 - Mi MIX 2s e POCO F1 : Non c'è bisogno del root e dello sblocco del bootloader per avvalersi dei porting di Google Fotocamera su diversi smartphone Xiaomi. I dispositivi in questione sono Xiaomi Mi MIX 2s, POCO F1 e la famiglia degli Xiaomi Mi 8, esulati da tutto ciò per i SoC Qualcomm che montano: lo Snapdragon 710 e lo Snapdragon 845. L'articolo Google Fotocamera è installabile senza root su Xiaomi Mi 8, Mi MIX 2s e POCO F1 proviene da TuttoAndroid.

Dopo la recensione ecco l’unboxing del presunto Google Pixel 3 XL - con nuovi sample fotografici : Dopo la recensione completa, ecco il video dedicato all'unboxing di quello che dovrebbe essere Google Pixel 3 XL, anche se inizia a sorgere qualche dubbio. L'articolo Dopo la recensione ecco l’unboxing del presunto Google Pixel 3 XL, con nuovi sample fotografici proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 XL potrebbe introdurre una nuova modalità Super Selfie grazie alla doppia fotocamera anteriore : Secondo alcune fonti la doppia fotocamera anteriore di Google Pixel 3 XL potrebbe servire a sfruttare una nuova modalità chiamata Super Selfie, ma ci sono […] L'articolo Google Pixel 3 XL potrebbe introdurre una nuova modalità Super Selfie grazie alla doppia fotocamera anteriore proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 XL è già stato recensito e sembra che sul mercato nero sia anche in vendita - foto - : Ci sono stati per la verità anche altri leak provenienti da diverse parti del mondo e non riconducibili a questa stessa fonte, tanto che Google e Foxconn starebbero investigando in merito, visto il ...

Google Pixel 3 XL confermato il notch/ Niente dual camera : foto da urlo ma… si poteva fare di più? : Google Pixel 3 XL con il notch, la fotocamera poteva essere migliore? Con l'inserimento della doppia camera, si poteva sicuramente osare di più in termini di prestazioni fotografiche.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 19:02:00 GMT)

Google Pixel 3 XL - un rumor (e un notch) così non l’avevate mai visto : foto - video - dotazione e specifiche : Ok, abbiamo visto Google Pixel 3 XL quasi in ogni salsa, ma sempre a "piccole dosi". In nessuna occasione ci si era spinti ai livelli raggiunti oggi L'articolo Google Pixel 3 XL, un rumor (e un notch) così non l’avevate mai visto: foto, video, dotazione e specifiche proviene da TuttoAndroid.

Google lancia i Fotolibri in Francia e Regno Unito : Quest'oggi Google ha lanciato ufficialmente i Fotolibri di Google Foto in Francia e nel Regno Unito, a breve potrebbe toccare all'Italia. L'articolo Google lancia i Fotolibri in Francia e Regno Unito proviene da TuttoAndroid.