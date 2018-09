Golf – Abruzzo Open | strepitoso bis di Guido Migliozzi

sportfair

(Di sabato 22 settembre 2018) Italian Pro Tour: bis dinell’. L’azzurro ha siglato la 28ª vittoria italiana in campo internazionale. Eguagliato il record di successi in una stagione stabilito nel 2009ha vinto con 195 (67 63 65,-18) l’, torneo in calendario nell’Alps Tour e ultima tappa del 2018 dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private. mantenendo il titolo conquistato lo scorso anno. Sull’impegnativo percorso del Miglianico& Country Club (par 71), a Miglianico (CH), l’azzurro con un ottimo giro finale in 65 (-6) ha superato di un colpo i francesi Paul Elissalde, leader dopo due giri, e Julien Foret (196, -17). Record di vittorie azzurre in una stagione eguagliato – A pochi giorni dall’inizio della Ryder Cup che avrà Francesco Molinari tra i grandi protagonisti (con Emilie Alba Paltrinieri e Alessia Nobilio impegnate nella ...