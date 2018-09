Gol Gervinho | rete clamorosa dell’attaccante del Parma VIDEO

calcioweb.eu

: RT @EnricoTurcato: Che gol!!! Cosa ha appena fatto #Gervinho ?????? #ParmaCagliari - once_a_potato : RT @EnricoTurcato: Che gol!!! Cosa ha appena fatto #Gervinho ?????? #ParmaCagliari - arieccoci : RT @1913parmacalcio: ??? Come per #Inglese, anche per #Gervinho è il secondo gol in questo campionato con la nostra maglia #ParmaCagliari 2-0 - arieccoci : RT @1913parmacalcio: ??? Il gol: #Gervinho prende palla, punta la porta e parte in velocità, seminando gli avversari e battendo infine Cragn… -

(Di sabato 22 settembre 2018) GOL– Si sta giocando il primo match valido per la 5^ giornata del campionato di Serie A, in campoe Cagliari. Inizio importante per la squadra di D'Aversa, prima un gol annullato ad Inglese, poi sempre l'ex Chievo firma l'1-0. Nella ripresa sale in cattedra, l'ex Roma supera tutti e firma unaveramente. Goll'ha fatto bruttino…#Cagliari pic.twitter.com/KuDtZHTYce — Luca Veneruso (@il_lidl) 22 settembre 2018