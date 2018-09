Gol Chiesa | la Fiorentina spegne la Spal | gara chiusa VIDEO

calcioweb.eu

: RT @SerieA: Tris Fiorentina! Federico Chiesa mette la sua firma al terzo gol Viola! Fiorentina 3?? - 0?? Spal #FiorentinaSpal #SerieATIM… - weibbzrp : RT @SerieA: Tris Fiorentina! Federico Chiesa mette la sua firma al terzo gol Viola! Fiorentina 3?? - 0?? Spal #FiorentinaSpal #SerieATIM… - franpada : Gol di Chiesa #FiorentinaSpal#seriea #chiesa#chiesagol#federicochiesa - Jall_97 : RT @SerieA: Tris Fiorentina! Federico Chiesa mette la sua firma al terzo gol Viola! Fiorentina 3?? - 0?? Spal #FiorentinaSpal #SerieATIM… -

(Di sabato 22 settembre 2018) Davanti al papà Enrico e al resto della famiglia, Federicoè andato in gol chiudendo la sfida del “Franchi” contro la. Il gol dell’esterno dellavale il 3-0 dei viola sui ferraresi, che ormai faticano a reagire allo strapotere degli avversari., dopo l’ottimo inserimento in area, è andato a festeggiare il gol abbracciando il fratellino a bordocampo, anche lui calciatore viola della categoria giovanissimi. فيديو هدف فيورنتينا الثالث – فيديريكو كييزا##فيورنتينا_سبال pic.twitter.com/ptQx5K6bUq — فيورنتينا بالعربي (@araby) 22 settembre 2018 SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Gol, lalaCalcioWeb.