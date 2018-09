Gol Brozovic | l’esultanza di Spalletti è folle | ecco perchè l’allenatore dell’Inter è

sportfair

(Di sabato 22 settembre 2018) Lucianosi lascia andare ad un’esultanza rabbiosa dopo il gol di: il quarto uomo lo segnala all’arbitro e arriva l’espulsione Come martedì contro il Tottenham, l’Inter ha trovato un altro clamoroso successo a tempo ormai scaduto. Dopo aver sofferto per 90 minuti contro la Sampdoria ed essersi visti annullare anche due reti dal VAR, i nerazzurri sono riusciti a trovare il gol del vantaggio, nonchè della conseguente vittoria, all’ultimo secondo. Ci ha pensatoa farsi trovare pronto a ribadire in rete da pochi metri un pallone sporco spiovuto in area di rigore. Grande efuoria in tutto l’ambiente nerazzurro, dal campo alla panchina., in piedi a seguire i secondi finali della partita, è esploso in un’esultanza rabbiosa, nella quale si è girato verso la zona della telecamere e del quarto uomo, urlando via ...