ilfattoquotidiano

: Glifo edizioni, editoria terrona di qualità - ilfattoblog : Glifo edizioni, editoria terrona di qualità - Cascavel47 : Glifo edizioni, editoria terrona di qualità -

(Di sabato 22 settembre 2018) Al Sud non si legge, al Sud non si comprano libri, al Sud non si vendono libri, al Sud non si producono libri buoni. Insomma, salvando la pace di Sellerio e Laterza, sembra che per librai ed editori dopo da Terracina in giù non ci sia speranza. In fondo è risaputo, gli editori del Sud sono editori a pagamento, gente che si impegna poco per trovare scrittori importante, è gente che non va alle fiere importanti, che è fuori dai circuiti nazionali e internazionali con sede a Milano. Beh, dovevano nascere due palermitani per sfatare tutti questi miti. In Sicilia, alle porte di un’Europa poco accogliente, sotto l’ombra della Sellerio, cinque anni fa è nata una casa editricetestarda:. Luca e Sarah, due ragazzi di 28 e 29 anni, decidono di fare gli imprenditori nel mondo del libro. Io me le immagino le reazioni di amici è parenti. “Ma siete pazzi? E chi li legge i libri ...