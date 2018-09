Gli squadristi con Salvini

Ecco perché ho denunciato Gli squadristi da tastiera che offendono e minacciano sul web : Quando ti travolge un'onda di offese, intimidazioni, minacce hai due possibilità. Lasciarti andare sperando che prima o poi passi o la cavalchi per domarla e attendere che si infranga e si dissolva ridotta a innocua schiuma. Ed è ciò che ho fatto io di fronte all'ennesima aggressione sul web semplicemente per aver fatto il mio lavoro. Questa volta non mi sono limitata a segnalare gli squadristi da tastiera alla polizia ...