Gli onorevoli Cinque Stelle all' ospedale di Castelvetrano

M5S - Fraccaro : “Abbiamo depositato i ddl costituzionali per ta Gli are 345 onorevoli e introdurre il referendum propositivo” : Il 18 settembre a DiMartedì, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, aveva annunciato che il governo avrebbe presentato una proposta di legge per tagliare 345 parlamentari. Il giorno dopo è il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la Democrazia Diretta, Riccardo Fraccaro , a darne l’ufficialità: “Migliorare le istituzioni e dare più potere ai cittadini, questa è sempre stata la nostra missione politica. Ora passiamo ai ...

Vitalizi - Di Maio : “700 ricorsi di ex parlamentari per il taGlio? Dis-onorevoli”. Fico : “Legittimo - ma andiamo avanti” : “Sapevo che i ricorsi sarebbero arrivati, presentarli è un diritto. Ma resto convinto della delibera approvata dall’ufficio di presidenza della Camera perché è un provvedimento che ricuce una ferita“. Così il Presidente della Camera, Roberto Fico interviene in merito ai ricorsi in arrivo dopo la sua delibera che prevede il taglio dei Vitalizi agli ex deputati. Intervistato da Rai News24 da Halifax, in Canada, dove ha preso parte al ...