Gli italiani scenderanno a solo 16 milioni

Radio tedesca : "Gli italiani senza lavoro rischiano l'espulsione dalla Germania" : Molti italiani che vivono in Germania e che non hanno un lavoro rischiano di essere espatriati se entro poche settimane non trovano un'altra occupazione. Secondo Cosmo, la trasmissione in italiano di Radio Colonia, sono almeno un centinaio, soprattutto nel Nord Reno-Westfalia, le persone cui è stata intimata - a voce o per iscritto - questa minaccia di espatrio. Immediata la reazione del ministero degli Esteri: "Se fosse vero sarebbe ...

Reddito di cittadinanza solo per Gli italiani : di Gabriella Lax - Il r eddito di cittadinanza sarà solo per gli italiani . Arriva la secca smentita del vicepresidente del consiglio, Luigi Di Maio, rispetto alle parole del ministro all'Economia, Giovanni Tria che, nel corso di un'audizione al Senato, aveva specificato che la misura sarebbe stata rivolta anche agli stranieri. Smentita di Di Maio: «Reddito di cittadinanza solo a ...

Luigi Di Maio - il grillino è alla canna del gas e imita Salvini : 'Reddito di cittadinanza solo aGli italiani' : Dalla Cina il vicepremier Cinquestelle va incontro alla richiesta del collega leghista: una mossa politica che rinsalda l'asse di governo l'indomani del vertice del centrodestra con le bordate tirate ...

La Germania caccia Gli italiani : “Se poveri via dal nostro Paese” : La Germania caccia gli italiani: “Se poveri via dal nostro Paese” Nella Germania di Angela Merkel, paladina in Europa dell’accoglienza e dell’integrazione, girano circolari di ben altro tono. E i destinatari non sono i profughi delle guerre africane ma cittadini italiani, ovvero europei. Nelle lettere ufficiali recapitate nelle scorse settimane si ricorda che i cittadini comunitari «hanno libertà di soggiorno nel ...

Salvini : reddito cittadinanza aGli italiani - devo darmi criterio : Roma, 22 set., askanews, - "Ho chiesto all'amico Luigi Di Maio che il reddito di cittadinanza fosse riservato solo ed esclusivamente ai cittadini italiani, questo mi sembra il minimo indispensabile ...

Moto3 Aragon - Jorge Martin davanti a tutti - Gli italiani inseguono : ALCANIZ - Quando sembrava che Bezzecchi potesse prendersi la pole il gioco di scie dell'ultimo time attack ha ribaltato tutto. L'ha spuntata lo specialista Jorge Martin che ha centrato la nona in ...

Moto3 – Jorge Martin imbattibile : sua la pole ad Aragon - bene Gli italiani : Jorge Martin ferma il tempo sull’1.57.066 e conquista la pole position del Gp d’Aragon di Moto3 E’ iniziato lo spettacolo delle qualifiche sul circuito Motorland: il weekend del Gp di Aragon entra finalmente nel vivo con la sfida dei giovanissimi della Moto3 per le migliori posizioni in griglia di partenza. Un finale caotico, con i piloti a caccia della migliore scia, nel quale ha avuto la meglio uno strepitoso Jorge ...

Negozi aperti domenica e festivi - favorevole 56% deGli italiani : Fin dalla sua approvazione con decreto, era il dicembre 2011, la questione è stata oggetto di molte polemiche, sia da parte del mondo sindacale, sia da quello quello religioso. Quel che potrebbe ...

Negozi aperti domenica e festivi - favorevole 56% deGli italiani : In tanti, in maggioranza, dicono "No". Oltre la metà degli italiani, dopo averne "assaporato" benefici e vantaggi, è decisamente contraria alla chiusura degli esercizi commerciali la domenica e ...

Reddito di cittadinanza aGli stranieri - Di Maio smentisce Tria : 'Solo aGli italiani' : Il Reddito di cittadinanza non sara' esteso anche agli stranieri residenti sul territorio, a meno che non abbiano maturato a pieno i requisiti per essere considerati italiani a tutti gli effetti. A chiarirlo ci ha pensato il vicepremier Di Maio, dopo una lunga giornata di fibrillazioni nella maggioranza te alle dichiarazioni di Tria sulla possibilita' di dare 780 euro al mese [VIDEO] agli immigrati. Sembra così tramontare, nonostante le parole ...

Manovra - avanti su quota 100 e reddito di cittadinanza. Di Maio : «Sarà solo per Gli italiani» - Ma così si rischia l'incostituzionalità : «Toglietevi dalla testa i numerini e pensate ai cittadini». Il ministro Giovanni Tria naturalmente non può accogliere l'invito di Luigi di Maio, ma la frase è significativa dello stato di tensione sui ...

Manovra - avanti su quota 100 e reddito Si partirà con i pensionati : 780 euro «Solo aGli italiani»? Norma a rischio : Salvini la spunta sul decreto migranti e sicurezza, in consiglio senza modifiche. avanti su pensioni a 62 anni e flat tax, niente taglio Irap. Pil rivisto al rialzo

Di Maio ha detto che solo Gli italiani avranno il reddito di cittadinanza : "Un incontro utile e positivo". E' un Matteo Salvini soddisfatto quello uscito dal vertice di maggioranza a Palazzo Chigi sulla manovra, con il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il collega degli Affari europei Paolo Savona. Un Salvini che ha anche apprezzato la precisazione sul reddito di cittadinanza ai soli italiani fatta dal vicepremier Luigi Di Maio, in questi giorni in missione in Cina, ...

Così i caccia italiani proteggono i cieli del Baltico daGli sconfinamenti russi : "Questa in Islanda non è la prima missione di air policing a cui partecipo. Sono stato rischierato già nei paesi Baltici". A parlare è un pilota dell’Aeronautica militare, lo chiameremo Simone, con un nome di fantasia per motivi di sicurezza. Racconta al Foglio l’attività svolta per pattugliare i co