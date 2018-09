vanityfair

: Gli astronomi hanno scoperto Vulcano, il pianeta del dottor Spock - AllNews24 - Sarebbe la «casa» del dottor Spo… - allnews24eu : Gli astronomi hanno scoperto Vulcano, il pianeta del dottor Spock - AllNews24 - Sarebbe la «casa» del dottor Spo… - bibliotu : Stelle su ROMA - Alla scoperta del cielo con gli astronomi del Planetario di Roma #biblioteca #Roma #Adulti -

(Di sabato 22 settembre 2018) Star Trek: DiscoveryDi padre in figlioSonequa Martin-Green, cose da uominiLorcaSaru come SpookRainn Wilson è Harry MuddUSS Discovery Il design della Discovery Le costumiste Gersha Phillips e Suttirat Anne Larlarb. Il design dei KlingonGreen HarvestRipreseIl look dello showColonna sonora BudgetQuestioni di prospettivaKelvin TimelineGirls powerIl colore delle stelleSpoilerIn principio fu "Wagon Train to the Stars"Il colloquio tra il Capitano Pike ed ilBoyceLe uniformi dell’equipaggio create da Bill TheissLa nave stellare USS Enterprise L'astronave "surriscaldata"Un'astronave mai vista primaTutti i numeri della EnterpriseKirk lo "ioso"Il saluto vulcaniano La Guerra Fredda di ChekovUhura (Nichelle Nichols), l'ufficiale responsabile delle comunicazioni, il rossoSe Kirk odia KirkStar Trek clona il futuro dalla New York World’s FairIl teletrasportoInfatti...L'effetto ...