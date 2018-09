Gli arresti della polizia a Marsala | furto aggravato | evasione dai domiciliari

Con la tecnica del drug and drive - fornivano Gli 'amici' ai clienti. 11 arresti in territorio di Gallipoli - : Le indagini son partite nel novembre 2016 e hanno visto impegnati numerosi reparti dei carabinieri. Lo scacco all'associazione a delinquere dedita allo spaccio di cocaina si è concretizzato alle prime ...

Roma : corruzione nell'assegnazione deGli alloggi popolari - 6 arresti : Tra i fermati due funzionari dell'Ater, azienda per l'edilizia residenziale capitolina, e un funzionario del Comune - Sei arresti per corruzione nelle assegnazioni delle case popolari e dei locali ...

CASE POPOLARI ROMA - CORRUZIONE NELL’ASSEGNAZIONE/ 6 arresti - ultime notizie : ‘trema’ il CampidoGlio : ROMA, CORRUZIONE in assegnazione CASE POPOLARI: 6 arresti. ultime notizie, operazione Anaconda della polizia: coinvolto anche un dipendente del Comune(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 10:50:00 GMT)

Microcriminalità - quattro arresti nel fine settimana a CaGliari - Sardiniapost.it : Nuova operazione anticriminalità nei giorni scorsi a Cagliari: l'Unità speciale della Squadra mobile della Questura ha arrestato tre persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ...

Fondi - operazione antimafia nel mercato ortofrutticolo : sei persone Gli arresti : Minacce, intimidazioni e un giro di affari sporchi che ruotava attorno al mercato ortofrutticolo di Fondi, in provincia di Latina. Sei persone sono state arrestate tra Terracina, la stessa Fondi e Mondragone, in provincia di Caserta, e due sono ancora ricercate, con accuse che vanno dai reati di estorsione, illecita concorrenza con minaccia o violenza, impiego di denaro di provenienza illecita, al trasferimento fraudolento di valori, ...

Tentano di rubare bottiGlie di vino al Club 84 : due arresti al Valentino : Hanno sollevato una grata accanto a corso Massimo D'Azzeglio, sono entrati negli scantinati e da qui hanno raggiunto il magazzino del Club 84. I poliziotti, arrivati nel giro di una manciata di minuti ...

Droga da Afghanistan a CaGliari - arresti : 9.03 La Polizia di Stato di Cagliari ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare nei confronti di un 44enne e di un 38enne, entrambi Cagliaritani, per i reati di spaccio e traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini dei poliziotti della Squadra mobile coordinate dai Servizi centrali AntiDroga, hanno consentito di interrompere un traffico internazionale di Droga dall'Afghanistan a Cagliari, tramite la Germania.

MAFIA - CLAN PERNA : ARRESTI IN PUGliA/ Ultime notizie Vieste : traffico di droga e detenzione di armi da fuoco : MAFIA, CLAN PERNA: ARRESTI in PUGLIA. Ultime notizie Vieste (Foggia), tra i reati contestati traffico di droga e detenzione di armi da fuoco. Nuovo duro colpo alla mala locale. (Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 10:45:00 GMT)

PuGlia - blitz contro il clan Perna : arresti : Roma, 10 set., askanews, - In Puglia vasta operazione di polizia contro il clan Perna. Agenti di Foggia, di Bari e del Servizio Centrale Operativo, coordinati dalla DDA di Bari, hanno arrestato alcuni ...

Russia - 300 arresti per le manifestazioni contro la riforma pensioni. Decine di miGliaia per le strade : “Putin è un ladro” : Quasi 300 manifestanti sono stati arrestati dalla polizia russa in diverse città del Paese mentre protestavano in piazza contro la riforma delle pensioni che aumenterà l’età pensionabile. Secondo l’ong OVD-Info, le città dove sono state fermate il maggior numero di persone sarebbero Ekaterinburg, negli Urali, e Omsk, in Siberia. Le proteste, organizzate dall’oppositore al governo di Vladimir Putin, Alexiei Navalny, che sta ...

Si spara in bocca dopo aver ucciso la moglie - era fuggito daGli arresti domiciliari : Si è sparato un colpo di pistola in bocca nell'area di servizio di Arino , Venezia, dell'autostrada A4, l'uomo che stamane con la stessa arma aveva ucciso la moglie a Lonigo. I medici che sono ...

Uccide la moglie a colpi di pistola a Vicenza. L'uomo era aGli arresti domiciliari per violenza : Un uomo ha ucciso la moglie con vari colpi di pistola in mezzo alla strada, nella zona industriale di Lonigo, ed è poi fuggito facendo perdere le tracce. Si tratta di una coppia di serbi. I carabinieri del Reparto Operativo e della Compagnia di Vicenza stanno setacciando una vasta area, per intercettare il presunto omicida, Zoran Luivanovic, 40 anni, che era evaso lo scorso luglio dagli arresti domiciliari, misura disposta ...

Assenteisti : a Massa Carrara 26 dipendenti pubblici aGli arresti domiciliari : Tra loro il comandante della polizia provinciale, insieme a funzionari della provincia e del genio civile. Monitorati dal novembre 2016 a maggio 2018, i dipendenti pubblici si assentavano senza ...