Giusy Versace | «Così racconto le mie gambe in carbonio ai bambini»

Giusy Versace presenta il suo primo libro per ragazzi : WonderGiusy è in libreria : WonderGiusy è in libreria! E’ uscito il primo libro per ragazzi di Giusy Versace. “Dedicato a tutti i bambini che mi hanno regalato un sorriso e che, a volte, hanno visto in me un punto di riferimento. Grazie a loro ho capito che la disabilità sta solo negli occhi di chi guarda” E’ uscito in questi giorni il nuovo libro illustrato per ragazzi di Giusy Versace “WonderGiusy”, la supereroina dotata del potere del sorriso e di un paio di gambe ...