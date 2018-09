Giornata dei giochi della gentilezza | nominati i consiglieri del plesso di Papanice

Giornata della pace - quest'anno si celebra nel segno dei diritti umani - : Il 21 settembre ricorre l'evento istituito dalle Nazioni Unite per la prima volta nel 1981, che ha lo scopo di promuovere nel mondo i valori del pacifismo e della non violenza. In questo giorno l'Onu invita tutti i Paesi a rispettare la cessazione delle ostilità

Serie BKT terza Giornata Livorno – Crotone si ripete il risultato di Coppa Italia a favore dei pitagorici grazie al gol di Simy sul finire dell’incontro : Livorno 0 Crotone 1 Marcatori: Simy 84° Livorno (3-5-2): Mazzoni, Albertazzi (Giannetti), Dainelli, Di Gennaro, Maicon, Luci (Valiani), Diamanti, Agazzi,

Serie C - le probabili formazioni dei posticipi della prima Giornata : Risultati e classifica della prima giornata di Serie C e le formazioni dei posticipi in programma martedì 18 settembre. Serie C - Risultati Girone A Arzachena-Carrarese 1-5 Pro Patria-Pistoiese 2-1 ...

Atletica - continua la Giornata dei record : l’olandese Hassan riscrive il primato della mezza maratona femminile : L’olandese conquista la vittoria a Copenaghen in 1h05:15, prendendosi dunque il primato della mezza maratona femminile Oggi è davvero una giornata da guinness sulle strade del Vecchio Continente. Dopo il sensazionale record del mondo di maratona, 2h01:39 corso dall’olimpionico Eliud Kipchoge a Berlino, cade anche il primato europeo femminile di mezza maratona a Copenhagen. Autrice dell’impresa è l’olandese ...

Raduno dei vigili del fuoco 2018 - La foto-cronaca della Giornata a Montenero : Nella mattinata di ieri si è tenuto a Montenero il primo Raduno Regionale dell'Associazione Nazionale del vigili del fuoco . A rendere onore e portare un saluto a questa associazione che riunisce il ...

Serie A - tutte le quote dei match della quarta Giornata di campionato : Dopo la pausa per la Nazionale torna la Serie A in compagnia delle Migliori quote di William Hill. Il bookmaker offre quote Maggiorate per il big match tra Napoli e Fiorentina Dopo la deludente parentesi azzurra torna in campo la Serie A con le Migliori quote nelle giornate di campionato di William Hill. Il bookmaker, inoltre, dà il benvenuto ai nuovi utenti con il codice ITA250, che prevede 250 euro di bonus. Icardi: stipendio 4.5 mln ...

Consigli fantacalcio - 4^ Giornata : sarà finalmente il turno dei bomber? : Come ogni weekend proponiamo i nostri Consigli per gli appassionati di fantacalcio. I grandi bomber di Inter, Juventus e Milan sono ancora a quota zero gol realizzati in stagione e i fantallenatori attendono con ansia la prima gioia. Non è detto, però, che possa arrivare già in questo turno per tutti e tre: l’unico certo della titolarità sarà Higuain, impegnato a Cagliari, mentre Icardi e Ronaldo – soprattutto il primo – ...

Vela - la prima Giornata dei Campionati Italiani Giovanili 2018 condizionata dal meteo instabile : Campionati Italiani Giovanili in singolo 2018, tutte le classi in acqua con vento e onda formata La giornata a Viareggio, dove sono in corso di svolgimento i Campionati Italiani Giovanili 2018, è partita in modo insolito, con cielo grigio, vento quasi assente e onda formata. Dopo qualche ora, e una leggera pioggia, il vento è entrato da sud-ovest inizialmente sui 6 nodi e ha toccato punte di 10-12 nodi. Gli O’Pen Bic, gli unici ad aver ...

VIDEO Roma-Atalanta 3-3 - gli highlights della seconda Giornata di Serie A. Grande rimonta dei giallorossi : Pirotecnico 3-3 all’Olimpico tra Roma ed Atalanta nella seconda giornata di Serie A 2018-2019. Avanti per 1-0 dopo appena 2 minuti grazie ad una rete di Pastore, i padroni di casa hanno subito la furia orobica: prima Castagne, poi una doppietta del neo-acquisto Rigoni hanno completamente ribaltato il match al 38′. Nella ripresa ci ha pensato Florenzi a suonare la carica per i giallorossi andando a segno al 60′, prima del ...

Risultati Serie A e classifica agGiornata / Diretta gol live score : l'incrocio dei grandi ex (2^ Giornata) : Risultati Serie A: classifica aggiornata, Diretta gol live score degli anticipi della seconda giornata. Due sfide di lusso: si tratta di Juventus-Lazio e Napoli-Milan(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 14:50:00 GMT)

Fantacalcio 2018-2019 : le pagelle - i voti e i punti della prima Giornata. Tutte le quotazioni dei giocatori con bonus e malus : Sabato 18 agosto è iniziata la Serie A 2018-2019 con la disputa degli anticipi della prima giornata: Chievo-Juventus 2-3 e Lazio-Napoli 1-2. Due successi in trasferta per due pretendenti allo scudetto ed è iniziato così anche il Fantacalcio 2018-2019, il celebre fantasy game che si svolge in parallelo al campionato. Di seguito tutti i voti, tutti i bonus e tutti i malus dei giocatori che sono scesi in campo sabato 18 agosto negli anticipi della ...

Giornata mondiale dei mancini : 5 vantaggi dei non destrimani : Essere mancini è una dote e nel tempo anche la scienza lo ha confermato: chi utilizza mano, occhio e piede sinistro ha tantissimi vantaggi in termini di velocità di pensiero, risoluzione dei problemi ...

Giornata internazionale dei mancini - la rivincita della mano sinistra - : Il 13 agosto si celebra la ricorrenza istituita nel 1992 con lo scopo di aumentare la consapevolezza sui vantaggi e svantaggi del mancinismo. Il mondo del design ha dedicato loro una gamma di prodotti per affrontare meglio le mille sfide quotidiane

Giornata internazionale dei Mancini : da Dürer a Leonardo - i “sinistri” più famosi della storia dell’arte : In passato il Mancinismo era considerato il “marchio del diavolo”, sintomo di eresia e, più tardi, di demenza. Grazie alla scienza oggi sappiamo che non è così e che anzi, la maggior parte dei Mancini sviluppa capacità creative fuori dal comune: i più grandi artisti della storia erano infatti Mancini.Continua a leggere