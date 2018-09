Giorgio Panariello | Forse ho perso l' attimo | non avrò mai un figlio Ma l' idea di

huffingtonpost

(Di sabato 22 settembre 2018) Comico per mestiere, non è la prima volta chemostra un lato più introspettivo e sofferente. In un'intervista rilasciata al settimanale Vero, parla del suo rimpianto più grande: non avere unè zio premuroso di Martina e Matteo, figli degli amici di sempre Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, ma una famiglia sua non l'ha mai creata, e ora teme sia troppo tardi.lo percepisco anche dal rapporto che ho con gli animali."Probabilmente però ho saltato il momento giusto, ho pensatotroppo a me stesso e al lavoro. Per fare unadesso occorre pensarci molto bene.Anche gli amici percepiscono questa sua urgenza, per questo spesso ne scherza con loro."Leonardo la prima domanda che mi fa quando mi vede con una nuova ragazza è: 'Ma questa te la sposi?' E lo dice lui che non si è mai sposato....