"Non possiamoi vincoli e gliche ci vengono dall'Europa, per non esporre la finanza pubblica ad altri rischi". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio,,parlando a un convegno.Difficile -ha detto- poter fare ora tutto ciò che è stato sottoscritto in campagna elettorale. Si può fare in 5 anni. Poi,il Piano Juncker sugli investimenti "si è rivelato più efficace del previsto laddove ha consentito di attivare, attraverso l'effetto leva, un ingente volume di risorse.Andrebbe rilanciato".(Di sabato 22 settembre 2018)