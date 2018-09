Gioia Tauro Salvataggio tartaruga marina ferita

Cercò i parenti italiani per anni : oggi Gioia Tauro premia Dorothy con la cittadinanza nel paese del padre : Figlia dell'amore clandestino tra un soldato calabrese fatto prigioniero durante la Seconda guerra mondiale e una giovane inglese, Dorothy Janes, una bella signora inglese di 73 anni, ha passato la vita a cercare i suoi parenti naturali in Italia. È riuscita a riabbracciarli nel 1997 e oggi, come premio per la sua faticosa ricerca, riceverà la cittadinanza onoraria dal Comune di Piana di Gioia Tauro.Continua a leggere

Era Messina che doveva essere accorpata all’Autorità portuale di Gioia Tauro : “Questo si che era un abbinamento che aveva una logica sia dal punto di vista funzionale che da quello economico.

Padova - il Quirinale : “Viceprefetto indagato nominato commissario di Gioia Tauro su proposta del Viminale” : Padova – Al Quirinale non è piaciuto vedere associato il nome del presidente della Repubblica alla nomina a commissario del comune di Goia Tauro sciolto per mafia dell’ex viceprefetto di Padova, Pasquale Aversa, indagato per favori alla società che gestisce l’accoglienza dei profughi. E così, dopo la diffusione della notizia del decreto firmato da Sergio Mattarella dal Colle è arrivata una precisazione formale, che ricorda ...

Padova : viceprefetto indagato viene trasferito a Gioia Tauro - comune sciolto per mafia : Il viceprefetto che a Padova è stato indagato perché sospettato di aver favorito illegalmente la società che ha gestito l’accoglienza di migliaia di profughi, dopo la rimozione è stato destinato a guidare un comune sciolto per mafia. Pasquale Aversa, che nel capoluogo veneto è finito sotto inchiesta per utilizzazione e rivelazione del segreto d’ufficio, si trova ora a Gioia Tauro, dopo essere stato sollevato dal suo incarico a ...

La vita dei braccianti della Piana di Gioia Tauro : La giornalista Daniele Sala ha raccontato la difficile condizione dei lavoratori stranieri nella zona di Rosarno, tra lo sfruttamento del lavoro e la burocrazia dei permessi di soggiorno The post La vita dei braccianti della Piana di Gioia Tauro appeared first on Il Post.

Ministro Lezzi : 'Gioia Tauro potenziale enorme' : "Sono a Gioia Tauro per vedere dal vivo l'area portuale e per confrontarmi con lavoratori, sindacati e realtà imprenditoriali. Questa infrastruttura oggi è fortemente sottoutilizzata, ma ha un ...

Calabria - balneazione 2018 : non conformità a San Ferdinando e Gioia Tauro in 2 punti già non balneabili : Luci e ombre dalla giornata di prelievi per la campagna di balneazione in provincia di Reggio Calabria, nel tratto di costa compreso tra Seminara e San Ferdinando. Mentre la gran parte dei punti ha dato esiti conformi ai limiti previsti dalla normativa, con il mare quindi balneabile, il servizio tematico Acque del Dipartimento Arpacal di Reggio Calabria informa che nei comuni di San Ferdinando e Gioia Tauro sono state riscontrate delle ...

'Ndrangheta : sequestrato patrimonio di importante gruppo imprenditoriale della piana di Gioia Tauro : Gioia Tauro , REGGIO CALABRIA, - Militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Investigazioni Criminalità Organizzata, stanno eseguendo, su ordine ...