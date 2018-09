: Toninelli: 'Continuo a pensare che per i Giochi del 2026 Torino sia la scelta migliore' - HuffPostItalia : Toninelli: 'Continuo a pensare che per i Giochi del 2026 Torino sia la scelta migliore' - ilfoglio_it : Così Chiara Appendino ha gestito nel peggiore dei modi l’intera partita sui Giochi Olimpici 2026 - di… - MarcoBellinazzo : Perdere anche il treno dei Giochi 2026 dopo Roma 2024 sarebbe delittuoso. Si candidi Milano che ha ottime chance. C… -

Ospite di Atreju, il ministro dell'Interno,Matteo,torna sulla vicenda candidaturainvernali: "A me piaceva l'idea di un'Olimpiade italiana, di tutte le Alpi,che partisse in Piemonte per arrivare in Veneto. Sarebbe stata una vetrina per tutto il mondo. Qualcuno ha avuto paura, ha sbagliato. Io non vivo la politica con paura e non ho perso la speranza". E aggiunge: "Unaolimpica italiana ci. E se il governo era disposto a fare la sua parte con tre, non vedo perchè non dovrebbe farlo con due"(Di sabato 22 settembre 2018)