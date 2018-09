Gio Evan | «Quando la poesia guarisce anche sui social»

SUPER BOMBERMAN R si agGiorna con livelli a tema Castlevania : Konami Digital Entertainment, Inc. ha annunciato oggi un nuovo aggiornamento per SUPER BOMBERMAN R che include nuovi personaggi esclusivi per le diverse piattaforme e tre nuovi livelli ispirati a Castlevania. Questi contenuti possono essere sbloccati sullo shop utilizzando le gemme guadagnate nel gioco. Castlevania arriva in SUPER BOMBERMAN R Con SUPER BOMBERMAN R i fan possono vivere una straordinaria esperienza di gioco ...

Il leghista Giovanni Nurra denuncia : “Hanno sabotato la mia auto - volevano uccidermi” : Giovanni Nurra, coordinatore della Lega del Nord della Sardegna, sostiene di essere stato vittima di un tentato attentato messo in atto mediante l'allentamento dei bulloni dei cerchioni posteriori. "Potevano uccidere me e la mia famiglia. Ho preso l'auto con la mia compagna e mio figlio di quattro anni e abbiamo sentito dei rumori strani e ci siamo resi conto che le ruote avevano qualche problema".Continua a leggere

Ciro di Marzio non è morto : i fan di Gomorra avevano raGione e Marco d’Amore sbarca al cinema : Marco d'Amore torna sullo schermo per vestire i panni di Ciro di Marzio ma chi pensa già alle famose bolle del finale della terza stagione di Gomorra farà meglio a riporre i propri sogni in un cassetto impolverato. Marco d'Amore tornerà a vestire i panni dell'Immortala in Gomorra 4? La risposta è categorica, ed è no. Mille volte lo ha ripetuto la produzione della serie: Gomorra non è un fantasy, anzi, e in quanto tale non è propensa a far ...

FIERA DEL LEVANTE : EMILIANO MOSTRA A DI MAIO LE IMPRESE INNOVATIVE NATE GRAZIE A FINANZIAMENTI REGioNALI. : Abbiamo il bilancio in ordine e giovani che vogliono battersi per l'economia del Paese. Si è accorto di avere a che fare con una realtà che nel Mezzogiorno è un'eccezione assoluta. Gli ho detto che ...

Bari - INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA REGioNE PUGLIA MICHELE EMILIANO 82EDIZIONE DELLA FIERA DEL LEVANTE : Questa FIERA PRESIDENTE nella testa del Suo collega Aldo Moro, doveva essere il luogo dove economia nazionale, questione meridionale e relazioni internazionali dovevano rilegittimare il genio ...

SerGio Mattarella - attacco al governo : 'Siano costruttivi o rischiano l'irrilevanza' : Un attacco neanche troppo velato al governo Lega-M5s quello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 'Una casa comune solida e ben gestita costituisce il più efficace antidoto contro ...

'A COSA SERVE LA FIERA DEL LEVANTE?'. LA NOTA DEL PRESIDENTE CONFIMI PUGLIA SERGio VENTRICELLI : Magari con un management autorevole e un piano industriale appropriato, che sappia offrire al territorio pugliese un volano impareggiabile, per internazionalizzarsi e creare economia'.

Nascondevano tesoretto dello spaccio sotto al materasso : arrestati due Giovani colti in flagrante con dosi di cocaina : Nascondevano sotto al materasso un tesoretto: quasi seimila euro in contanti, probabile provento dello spaccio di stupefacenti. Sono stati arrestati nel pomeriggio di ieri, colti in flagranza di reato ...

Fico : "Migranti della Diciotti dovevano scendere il primo Giorno" : Il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, rivendica un ruolo importante nello sbarco dei migranti avvenuta lo scorso 25 agosto presso il molo di Levante del porto di Catania. Anzi, secondo l’esponente del Movimento 5 Stelle, si è perso fin troppo tempo prima di consentire alle persone a bordo dell’imbarcazione di poter toccare terra: "Non c'è dubbio e lo dico senza alcuna remora - dichiara Roberto Fico dal palco della Festa del ...

