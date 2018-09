GF Vip 3 | è già caos | concorrente accusato di omofobia | ora rischia il posto

Da Lory Del Santo a Monte è già bufera sul GfVip : Mancano tre giorni al via del Grande Fratello Vip 3 e già divampano le polemiche intorno alla partecipazione di Francesco Monte e Lory Del Santo al reality. In un'intervista a "Verissimo", Lory Del ...

Lory del Santo “mio figlio Loren si è suicidato”/ “Grave patologia cerebrale - GF Vip possibile terapia” : Lory del Santo “mio figlio Loren si è suicidato”: la rivelazione choc a Verissimo. Il dramma avvenuto un mese fa e la decisione di entrare comunque al Grande Fratello Vip.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 17:43:00 GMT)

Di già? Ivan di Temptation Island Vip - la voce bomba sul single che ha stregato Valeria Marini : Era prevedibile, ma ora, già dopo la prima puntata, è una certezza: Valeria Marini è la superstar di questa prima edizione di Temptation Island Vip. Entrata al villaggio con Patrick Baldassarri, il fidanzato con cui ha riallacciato una relazione a marzo scorso, si è subito distinta. Ancor prima che il reality cominciasse in realtà, perché mentre tutte le coppie raggiungevano Simona Ventura in spiaggia, lei è rimasta da sola in barca. ...

“Oh mamma!”. Il Grande Fratello Vip è già bollente : Francesco Monte? Beccato con lei. E intanto consola Andrea Iannone : Francesco Monte al Grande Fratello Vip 3 ci sarà. Senza nessun dubbio. L’ex naufrago e tronista di Uomini e Donne, coinvolto nel caso canna-gate in occasione dell’avventura in Honduras, ci sarà o no al Grande Fratello Vip 3? Dopo alcuni rumors circa il veto posto dai vertici Mediaset per la presenza dell’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, ecco quali sono le ultimissime novità. Secondo quanto riportato da Davide Maggio, infatti, ...

Cristiano Malgioglio all'Isola dei Famosi? "Mai dire mai"/ "Il ritorno al Grande Fratello Vip? Ho già dato!" : Cristiano Malgioglio non tornerà al Grande Fratello Vip, ma è pronto a valutare un posto da opinionista nel parterre dell'Isola dei Famosi. Ecco le sue dichiarazioni(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 18:57:00 GMT)

Temptation Island Vip 2018/ Ascolti al top per la Ventura : parla Giancarlo Scheri - “lavoro impressionante!” : Temptation Island Vip 2018 parte con il botto: la prima puntata convince il pubblico che premia Simona Ventura e le coppie con degli ottimi Ascolti. I risultati dell'auditel.(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 17:01:00 GMT)

Temptation Island Vip - prima puntata diretta : Valeria e Patrick già in crisi? : [live_placement]Temptation Island Vip, prima puntata 18 settembre 2018: anticipazioniprosegui la letturaTemptation Island Vip, prima puntata diretta: Valeria e Patrick già in crisi? pubblicato su TVBlog.it 18 settembre 2018 22:20.

Temptation Island Vip / Diretta e coppie : Valeria Marini in ritardo - Ursula e Sossio già crisi (Prima puntata) : Temptation Island Vip, Diretta prima puntata 18 settembre: le coppie sbarcano sull'isola delle tentazioni per incontrare i single. E Valeria Marini...(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 21:44:00 GMT)

Temptation Island Vip 2018 - colpo di scena già nella prima puntata - Anticipazioni : Temptation Island Vip 2018 su Canale 5 parte subito con un colpo di scena. Ad anticiparlo è Simona Ventura su Instagram: 'Una chicca... dopo poche ore una coppia chiederà GIÀ il falò di confronto ...

STEFANO BETTARINI E NICOLETTA LARINI/ Problemi già nella prima puntata! (Temptation Island Vip) : STEFANO BETTARINI e NICOLETTA LARINI, la conduttrice Simona Ventura sarà di fronte all'ex marito e vedremo se questo sarà un problema o meno. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 16:52:00 GMT)

Sossio Aruta e Ursula Bennardo/ La coppia è già pronta a scoppiare? (Temptation Island Vip) : Sossio Aruta e Ursula Bennardo, la coppia sembra pronta a regalare grandi sorprese fin dalla prima puntata del reality show in onda su Canale 5 da stasera (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 09:37:00 GMT)

Francesco Chiofalo/ Lenticchio torna come single dopo la rottura con Selvaggia Roma (Temptation Island Vip) : Francesco Chiofalo, Lenticchio sarà tra i single di Temptation Island Vip, in onda su Canale 5. Il ragazzo però sembra che abbia terminato l'avventura molto presto.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 08:50:00 GMT)

Nicolò Raniolo/ Tra i single l'ex corteggiatore di Sabrina Ghio (Temptation Island Vip) : Nicolò Raniolo, dopo aver partecipato alla prima edizione del programma ed essere stato corteggiatore a Uomini e Donne, torna come single a Temptation Island Vip.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 08:40:00 GMT)

Grande Fratello Vip - in Spagna è già sconcerto : la bionda e l'asino - robe mai viste nella casa : In attesa dell'inizio della terza edizione del Grande Fratello Vip nostrana, in Spagna ha debuttato pochi giorni fa la sesta edizione del reality-show. Per quest'anno, per traumatizzare i concorrenti, ...