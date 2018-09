Germania | altro che emarginati | è la classe media a votare ultradestra

ilgiornale

(Di sabato 22 settembre 2018) C'era un tempo in cui l'elettore di destra radicale era definito come un "perdente della globalizzazione". Operai, disoccupati, cittadini delle periferie più degradate. Ma questi stereotipi, in, sono destinati a essere superati da un'altra realtà. L'ascesa dell'Alternative fur Deutschland (AfD) come secondo partito tedesco, almeno in base agli ultimi sondaggi, conferma che ci troviamo di fronte a una visione diversa. Non soltanto glidal benessere votano per le destra. Perchéquel 18% su cui si assesterebbe ora l'AfD non può essere composto esclusivamente da questa fascia sociale. C'è dell'. E a rivelarlo sono le ultime analisi dei flussi elettorali.Come scrive La Stampa, il politologo berlinese Hajo Funke ha studiato quanto sta avvenendo nell'elettorato tedesco ed ha fatto capire che l'AfD ha inglobato fasce sempre più ampie di consenso. "Inizialmente erano ...