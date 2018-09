Genova | giovane si siede su troncone del Ponte Morandi | fermato dai vigili del fuoco

meteoweb.eu

(Di sabato 22 settembre 2018) Questa mattina un uomo è riuscito a salire su uno dei tronconi di(lato ovest) e si è seduto a strapiombo nel vuoto: ilè stato notato daidel, al lavoro per l’installazione dei sensori di monitoraggio, che lo hanno raggiunto, fatto scendere in sicurezza e consegnato alla polizia. Non aveva documenti con sé, non ha detto nulla ed è apparso sotto shock. L'articolosisudeldaidelMeteo Web.