Genoa | Criscito | “la Juve può vincerle tutte”

Mimmo Criscito cuore Genoa : 'un onore essere capitano nell'anno del 125° compleanno e della tragedia del Ponte Morandi' : Mimmo Criscito è tornato al Genoa prendendosi la fascia di capitano dopo la sua lunga militanza allo Zenit di San Pietroburgo ' Già essere capitano del Genoa è pazzesco, farlo nell'anno del 125° ...

Mimmo Criscito cuore Genoa : “un onore essere capitano nell’anno del 125° compleanno e della tragedia del Ponte Morandi” : Mimmo Criscito è tornato al Genoa prendendosi la fascia di capitano dopo la sua lunga militanza allo Zenit di San Pietroburgo “Già essere capitano del Genoa è pazzesco, farlo nell’anno del 125° compleanno e nell’anno della tragedia del Ponte Morandi lo è ancora di più“. Esordisce così Mimmo Criscito, parlando a Radio24 del suo ritorno al Genoa. Un ritorno tanto voluto dal calciatore, il quale adesso ha ritrovato la ...

Ponte Morandi un mese dopo - Genoa e Samp interrompono l’allenamento : il ricordo di Criscito e Quagliarella : È già trascorso un mese dalla tragedia del crollo del Ponte Morandi, ma per ovvi motivi la città di Genova non può che trascinarsi il ricordo di quello che è stato nell’attesa di risposte e di cosa porteranno con sé futuro e ricostruzione. Oggi alle 11:36, l’orario in cui il 14 agosto scorso è avvenuto il crollo, sia Sampdoria che Genoa hanno interrotto il loro allenamento per effettuare un minuto di silenzio e ricordare chi ...

Crollo ponte - Criscito : 'Il Genoa aiuterà le vittime' : TORINO - Da capitano del Genoa e genovese d'adozione Mimmo Criscito è ancora scosso dal tragico evento che ha colpito ieri la sua città. Lo racconta a Sky Sport dicendo che per pura fatalità non si è trovato su quel maledetto ponte all'ora del Crollo: 'Sono atterrato a Genova alle 11.20 con un volo da Parigi - racconta - ho preso subito la macchina ...

Genoa - Criscito : 'Faremo qualcosa per Genova - città bellissima. Resterò in contatto con le famiglie delle vittime' : Domenico Criscito , difensore del Genoa , parla a Sky Sport dopo la tragedia di Genova: 'Sono atterrato a Genova alle 11.20 da Parigi, per fortuna non avevo bagagli, ho preso la macchina e sono andato a casa. Sono passato sul ponte poco prima del crollo ...

Genoa - la testimonianza di Criscito sul crollo del ponte Morandi : 'Città in lutto - aiuterò le famiglie delle vittime' : Mimmo Criscito ancora non ci crede: "Sono passato sul ponte 10' prima che crollasse". Qualcosa difficile da spiegare, ma il capitano del Genoa ci ha provato su Sky Sport: "Sono atterrato a Genova alle 11.20 con un volo da Parigi, ho preso subito la macchina perché non avevo bagagli da ritirare, soltanto a mano. Vado a casa come al solito, poi mi chiama un amico ...

Crollo ponte Genova/ Ipotesi rinvio per Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa : dramma sfiorato per Criscito : Il capitano del Genoa, Domenico Criscito, racconta la sua esperienza: "Sono passato su ponte Morandi 10 minuti prima del Crollo". Rischio rinvio per Sampdoria Fiorentina e Milan Genoa?(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 17:44:00 GMT)

DIRETTA / Genoa Montpellier (risultato finale 0-2) streaming video tv : brutto ko - espulsi Criscito e Spolli : DIRETTA Genoa Montpellier streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che le due squadre giocano a Sète(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 21:16:00 GMT)