' Frozen Synapse 2' | strategico futuristico molto tattico e coinvolgente

Frozen Synapse 2 verrà lanciato la prossima settimana : Frozen Synapse 2 come saprete è il sequel del celebre indie Frozen Synapse e come riporta Eurogamer è atteso per il lancio la prossima settimana , il 13 settembre per la precisione.Il gioco era stato originariamente programmato per essere lanciato nel 2016, ma una serie di ritardi hanno reso necessario il suo rinvio fino a questi giorni. La precedente finestre di lancio voleva che il gioco uscisse per agosto, ma nemmeno questa volta gli ...

Una nuova finestra di lancio è stata annunciata per Frozen Synapse 2 : Mode 7 è lo sviluppatore di Frozen Synapse 2 e ha annunciato quest'oggi una nuova finestra di lancio per l'atteso secondo capitolo della serie, riporta Rockpapershotgun.Il gioco è uno sparatutto tattico a squadre basato su turni, e dovrebbe vedere la luce ad agosto, in una data non meglio precisata. In origine il gioco sarebbe dovuto uscire già nel 2016, ma per ragioni ignote non si è più fatto nulla e solamente ora sappiamo quando potremo ...