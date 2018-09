French toast | ricetta e calorie

ideegreen

: Mi sono svegliata che avevo voglia di french toast. Ma: 1) abbiamo finito le uova 2) non li ho mai preparati 3) io… - xUndermyskin_ : Mi sono svegliata che avevo voglia di french toast. Ma: 1) abbiamo finito le uova 2) non li ho mai preparati 3) io… - astronemo_ : RT @censorshit_: dude???ae ........... solo i french toast possono salvarmi dal piangere - censorshit_ : dude???ae ........... solo i french toast possono salvarmi dal piangere -

(Di sabato 22 settembre 2018) Ilpiace a tutti perché è davvero goloso, dolce o salato che sia. Non è famoso come la crèpe o la baguette, o l’omelette, ma soprattutto non è francese, perché è unache fa parte della colazione classica americana e viene chiamato anche eggy bread, German, gypsy, poor knights, o Spanish. Sono sicura che una volta assaggiato vi conquisterà. Vediamo come è fatto e come lo si può preparare a casa propria. (altro…)Idee Green.