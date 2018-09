Francesca Fialdini a La vita in diretta | “Tiberio Timperi mi ha fatto soffrire”

Tiberio Timperi e Francesca Fialdini - lite a La Vita in Diretta?/ “Lui meravigliosa persona? Non si allarghi…” : Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, La Vita in Diretta, pace fatta tra i due conduttori del pomeriggio di Rai1? “Lasciateci litigare…”, poi l’abbraccio.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 19:06:00 GMT)

“Tiberio Timperi e Francesca Fialdini?”. La vita in diretta - la vendetta di Marco Liorni : Marco Liorni torna in televisione. No, carissimi fan del ‘sex-symbol’ della rete pubblica, non sarà alla guida de La vita in diretta. Per lui un programma del tutto nuovo in una fascia oraria alquanto complessa. Dovrà battagliare con Silvia Toffanin e il suo Verissimo. Alla rete del Biscione, infatti, quest’anno la Rai ha deciso di rispondere con un nuovo format televisivo, ItaliaSì. A spiegare come funziona il nuovo programma ...

La Vita in Diretta - “grande tensione tra Tiberio Timperi e Francesca Fialdini”. E anche l’auditel ne risente : Tira una brutta aria a La Vita in Diretta con l’ormai visibile rivalità tra Francesca Fialdini e Tiberio Timperi. Una escalation di episodi e gaffe che ha portato lo storico contenitore di Rai1 al centro della scena mediatica nei giorni scorsi. “Hai preso 29 perché eri raccomandata, sennò prendevi 23”, aveva scherzato Timperi riferendosi alla collega che aveva raccontato di un esame sostenuto con Maurizio Costanzo. Francesca si ...

Francesca Fialdini : età - altezza - peso e fidanzato. Tutto sulla giornalista : Classe 1979, con la sua solarità che buca lo schermo, Francesca Fialdini è uno dei volti più apprezzati del piccolo schermo italiano. Dopo aver conseguito la laurea in scienze della comunicazione presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma, inizia la sua carriera lavorando in radio come collaboratrice per la redazione esteri e come conduttrice del notiziario di Radio Vaticana nel 2004. Dal 2005 a settembre 2013 ha lavorato ...

Barbara d’Urso perde tutta la settimana la sfida dell’auditel contro Tiberio Timperi e Francesca Fialdini! : La scapezzolata in diretta TV di Aida Nizar non è servita, dato che per tutta la settimana gli ascolti de La Vita In Diretta di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini sono stati superiori a quelli di Barbara d’Urso che, almeno questa stagione, non potrà dire: Canale Cinque, che basa la sua programmazione sui reality show, in questo periodo di magra sta infatti perdendo un po’ di colpi e gli ascolti che premiano Rai Uno ne sono una ...

La Vita In Diretta - il fuorionda di Francesca Fialdini : “Questo copione fa schifo”. Frecciatine e occhiatacce in studio dopo soli 4 giorni : Si respira un’aria piuttosto tesa nello studio de La Vita in Diretta. Il contenitore pomeridiano di Rai 1 era tornato in onda solo quattro giorni fa con grande entusiasmo da parte dei due conduttori, felici di tornare a lavorare insieme e ostentando un’alchimia rara da vedere in tv. Alchimia durata giusto qualche ora, perché sarebbe stata una battuta (forse venuta male) della new entry Tiberio Timperi a rompere gli equilibri: ...

Francesca Fialdini - La Vita in Diretta : le prime parole sulla gaffe fuorionda : Francesca Fialdini cerca di placare le polemiche dopo la gaffe a La Vita in Diretta Francesca Fialdini, dopo la gaffe commessa ieri ne La Vita in Diretta, ora ha deciso di mettere in chiaro la situazione attraverso Twitter. Il programma su Rai Uno è partito bene con la nuova stagione, ma quanto accaduto nella puntata […] L'articolo Francesca Fialdini, La Vita in Diretta: le prime parole sulla gaffe fuorionda proviene da Gossip e Tv.