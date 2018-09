Ford presenta il nuovo Transit Custom PHEV | il futuro dei veicoli commerciali

Ford presenta Eagle Squadron Mustang GT - pezzo unico per un'asta di beneficenza : Un pezzo unico e speciale, è la Eagle Squadron Mustang GT che Ford esibira' quest'anno all'asta di beneficenza il 26 luglio prossimo a favore della Experimental Aircraft Association, senza dubbio uno dei migliori progetti creati per la EAA. Per il ventesimo anno di fila Ford è partnership [VIDEO] di questo evento benefico dove brillano veicoli personalizzati per l'occasione grazie ai quali sono stati raccolti oltre tre milioni di dollari ogni ...