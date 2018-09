Food delivery | Uber tratta l' acquisto di Deliveroo

Nielsen - 45% della popolazione italiana ricorre alla Food delivery : Roma, 13 set., askanews, - Ordinare e richiedere a casa il pranzo, la cena oppure un semplice spuntino, è un fenomeno in continua crescita che conferma le potenzialità del settore della food delivery . ...

Nasce il polo italiano del Food delivery : Sgnam-Mymenu ingloba Bacchette forchette : Sgnam ha 300 fattorini a Bologna per le consegne di cibo a domicilio L’accordo diventerà ufficiale a settembre, anche se è già operativo: Bacchette forchette, storica aziende del food delivery a Milano, entra nell’orbita di Sgnam-Mymenu. L’aggregazione delle tre piattaforme in Meal srl, sede a Padova, dà vita al primo polo tutto italiano delle consegne di cibo a domicilio (food delivery). E per il gruppo Bacchette forchette è ...