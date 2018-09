Fisco | rottamazione boom da 7 | 5 miliardi | ultima rata il primo ottobre

Fisco - rottamazione 2016 : incasso 7 - 5 mld : 18.05 Gli incassi della 'rottamazione' 2016 hanno raggiunto i 7,5 miliardi. Lo si legge sul sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione. La quarta rata della Definizione Agevolata 2016, scaduta a fine luglio, ha portato una dote di 1,03 mld che si aggiungono ai 6,5 entrati nel 2017. Ora entro il primo ottobre deve essere pagata la quinta e ultima rata. Le previsioni per il 2017 stimavano incassi di 5,1 mld nel 2017 e per le due rate del ...

Rottamazione cartelle - scadenza il 31 luglio : cosa si paga e come saldare il debito col Fisco : In scadenza martedì 31 luglio 2018 i pagamenti per i contribuenti che hanno chiesto l'adesione alla definizione agevolata, la cosiddetta Rottamazione bis delle cartelle, oltre che delle eventuali rate della prima Rottamazione. La legge prevede il pagamento del solo importo residuo delle somme dovute senza sanzioni e interessi.Continua a leggere

Fisco - chiesta rottamazione 4 mln atti : 19.03 Sono oltre 4 milioni le cartelle per le quali i contribuenti hanno chiesto di aderire alla definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione bis. Lo annuncia l'Agenzia delle EntrateRiscossione. Il 16% delle cartelle per cui è stata fatta richiesta di rottamazione hanno la prima rata in scadenza il 31 luglio: sono le 714 mila riferibili a debiti a ruolo nel periodo 1 gennaio-30 settembre 2017.

Fisco - rottamazione bis - entro 31 luglio prima rata; cosa sapere : Roma, 26 lug., askanews, - Conto alla rovescia per il primo pagamento della definizione agevolata delle cartelle prevista dal decreto legge 148/2017. Scade, infatti, martedì 31 luglio, il termine ...

Fisco : 4 mln cartelle per rottamazione - per 700 mila 1° rata scade a luglio : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – Sono oltre 4 milioni le cartelle per le quali i contribuenti hanno chiesto l’adesione alla definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione bis. Circa 700 mila cartelle (pari al 16% del totale) sono riferibili a debiti iscritti a ruolo tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2017 per i quali il termine del pagamento della prima rata scade il prossimo 31 luglio. Lo riferisce l’Agenzia delle Entrate in ...

Ultimi giorni per la rottamazione delle cartelle : come saldare i debiti con il Fisco : I contribuenti che devono saldare il loro debito con il fisco attraverso la rottamazione delle cartelle hanno tempo fino a martedì 31 luglio per effettuare i pagamenti. La scadenza riguarda sia le cartelle tra il 2000 e il 2016, sia quelle relative al periodo gennaio-settembre 2017. Ecco come effettuare i versamenti.Continua a leggere