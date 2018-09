Fiorentina-SPAL 3-0 | risultato e cronaca in diretta live - Serie A 2018 2019

Gol Chiesa - la Fiorentina spegne la Spal : gara chiusa [VIDEO] : Davanti al papà Enrico e al resto della famiglia, Federico Chiesa è andato in gol chiudendo la sfida del “Franchi” contro la Spal. Il gol dell’esterno della Fiorentina vale il 3-0 dei viola sui ferraresi, che ormai faticano a reagire allo strapotere degli avversari. Chiesa, dopo l’ottimo inserimento in area, è andato a festeggiare il gol abbracciando il fratellino a bordocampo, anche lui calciatore viola della ...

Gol Milenkovic - la Fiorentina raddoppia sfruttando un’indecisione del portiere della Spal [VIDEO] : La Fiorentina ha raddoppiato contro la Spal con Milenkovic, abile a colpire di testa su calcio d’angolo sfruttando un’indecisione di Gomis, portiere della Spal. Il portiere è uscito in ritardo e per il difensore serbo mettere il pallone in rete è stato un gioco da ragazzi. Per Milenkovic si tratta del secondo gol in cinque gare di campionato: il terzino aveva già segnato contro il Chievo all’esordio con un gran destro da ...

Minuto tredici di Fiorentina-SPAL : anche i tifosi ospiti ricordano Astori : In occasione della gara con la SPAL, sono stati addirittura i tifosi ospiti a far partire l'omaggio al calciatore scomparso: un bel gesto di sport e di vita.

Fiorentina-Spal - al 13' i tifosi omaggiano Davide Astori : I tifosi della Fiorentina continuano a portare nel cuore l’ex capitano Davide Astori. Come in ogni match della squadra guidata da Stefano Pioli, i supporters viola al 13′ hanno intonato cori per il calciatore tragicamente scomparso. Il 13 era proprio il numero di maglia di Astori, che lo ha indossato anche a Cagliari e Roma. Conseguentemente alla scomparsa del difensore, sia sardi che toscani hanno deciso di ritirare la maglia ...

Gol Pjaca - l’attaccante decisivo : Fiorentina in vantaggio contro la Spal [VIDEO] : GOL Pjaca – Dopo il successo del Parma contro il Cagliari continua il programma della 5^ giornata del campionato di Serie A, in campo Fiorentina e Spal. Al 18′ la squadra di Stefano Pioli passa in vantaggio, grave errore di Fares, ne approfitta Pjaca che porta in vantaggio la Fiorentina. Spal adesso chiamata alla reazione per provare a ristabilire la parità. Gol Pjaca Fallo clamoroso del defensa de la Spal y Pjaca no ...

Serie A - Fiorentina-Spal 0-0 LIVE : si comincia! : Al “Franchi” si sfidano due tra le squadre più in forma di questo inizio di campionato: Fiorentina e Spal cercano la vittoria per confermarsi ai vertici della classifica di Serie A. Pioli rinuncia al turnover e conferma il tridente tutto gioventù e classe con Chiesa e Pjaca a supporto del Cholito Simeone; Semplici si affida al solito 3-5-2 con Lazzari e Fares sulle corsie laterali e Petagna e Antenucci in avanti. Per quanto ...

Fiorentina-Spal - le formazioni ufficiali : Fiorentina-Spal, le formazioni ufficiali – Dopo la gara tra Parma e Cagliari continua il programma della 5^ giornata di Serie A, in campo Fiorentina e Spal, due squadre che hanno iniziato la stagione in modo positivo. I tifosi viola scatenato nelle ultime ore e pronti a spingere la squadra di Pioli. Fiorentina-Spal, le formazioni ufficiali Fiorentina: Lafont; Biraghi, Vitor Hugo, Pezzella, Milenkovic; Gerson, Veretout, Benassi; ...

Fiorentina-Spal streaming – In campo il campionato di Serie A, una stagione che si preannuncia scoppiettante e che ha già regalato emozioni e colpi di scena. In campo Fiorentina e Spal, le due squadre si candidano ad essere grandi protagoniste della stagione, l'obiettivo è quello di raggiungere il miglior risultato possibile.