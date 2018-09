FIORENTINA-SPAL 2018 | Diretta | Formazioni | Streaming | Dove Vederla

FIORENTINA Spal/ Streaming video e tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : Diretta Fiorentina Spal, info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca al Franchi, valida per la quinta giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 08:04:00 GMT)

Serie A Spal - Semplici : «FIORENTINA? Serve una grande prestazione» : FERRARA - "Non mi aspettavo di essere a nove punti, ma i ragazzi hanno mostro di valerli. Ora abbiamo un altro esame importante. Cercheremo di dare continuità, contro una squadra in salute e che si ...

FIORENTINA-Spal - Pioli : 'Domani giocherà Lafont. Pjaca migliora sempre di più' : Impegno infrasettimanale alle spalle, per la Fiorentina, reduce dal pareggio in casa della Sampdoria. Ma domani si torna di nuovo in campo: la squadra di Stefano Pioli riceverà la Spal al Franchi. L'...

FIORENTINA : Thereau idea last minute della Spal : La Spal tratta sempre Bonifazi e Valdifiori con il Torino, pronto a prendere Krunic dall'Empoli, su Bjarnason dell'Aston Villa, in cambio di Acquah più soldi. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , Thereau , Fiorentina, è l'idea last minute per l'attacco della Spal.