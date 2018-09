FIORENTINA-SPAL 2018 | Diretta | Formazioni | Streaming | Dove Vederla

5^ giornata - Parma-Cagliari - FIORENTINA-Spal e Samp-Inter : le probabili formazioni - Icardi sfida il passato : Parma-Cagliari- Dopo l’anticipo di ieri sera tra Sassuolo ed Empoli terminato 3-1 in favore dei neroverdi, oggi spazio ad altri tre match. Si partirà alle ore 15:00 con Parma-Cagliari. Alle 18:00 Fiorentina-Spal, mentre alle 20:30 la Sampdoria ospita l’Inter. Nerazzurri chiamati alla prova del nove dopo il brutto passo falso casalingo contro il Parma. Icardi […] L'articolo 5^ giornata, Parma-Cagliari, Fiorentina-Spal e ...

Serie A Spal - Semplici : «FIORENTINA? Serve una grande prestazione» : FERRARA - "Non mi aspettavo di essere a nove punti, ma i ragazzi hanno mostro di valerli. Ora abbiamo un altro esame importante. Cercheremo di dare continuità, contro una squadra in salute e che si ...

FIORENTINA-Spal - Pioli : 'Domani giocherà Lafont. Pjaca migliora sempre di più' : Impegno infrasettimanale alle spalle, per la Fiorentina, reduce dal pareggio in casa della Sampdoria. Ma domani si torna di nuovo in campo: la squadra di Stefano Pioli riceverà la Spal al Franchi. L'...

FIORENTINA : Thereau idea last minute della Spal : La Spal tratta sempre Bonifazi e Valdifiori con il Torino, pronto a prendere Krunic dall'Empoli, su Bjarnason dell'Aston Villa, in cambio di Acquah più soldi. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , Thereau , Fiorentina, è l'idea last minute per l'attacco della Spal.