Fiorentina | Pjaca dimentica infortuni e panchina col primo gol in Serie A

Fiorentina - Pjaca : 'Con questi tifosi è incredibile. Ora l'Inter...' : Ai microfoni di Sky Sport , nel post partita di Fiorentina-Spal , l'attaccante della Fiorentina Marko Pjaca Quanto è bello segnare il primo gol in questo stadio? La tua faccia diceva tutto. E' bellissimo, sono molto ...

Fiorentina - Pioli : 'Chiesa è davvero forte - Pjaca deve ritrovare il ritmo' : Al di là del risultato penso che abbiamo fatto la partita oggi" ha detto l'allenatore, intervistato da Sky Sport. Le qualità del tridente Pjaca, Chiesa e Simeone: un reparto offensivo giovane e di ...

Fiorentina - Pjaca : 'Splendido segnare in questo stadio - io sto bene' - : Sono una grande formazione ma cercheremo di fare del nostro meglio', ha concluso ai microfoni di Sky Sport il croato della Fiorentina .

Fiorentina - Pioli : 'Giochiamo calcio di qualità - con questo pubblico è bello'. E su Pjaca... - : 'Abbiamo le qualità per giocare un calcio propositivo e veloce. Abbiamo fatto un match di qualità e con questo pubblico è ancora più bello' Così Stefano Pioli , tecnico della Fiorentina a Sky Sport, al termine del match contro la Spal , vinta nettamente 3-0. 'I tre di oggi hanno fatto bene, ma abbiamo un potenziale offensivo importante. Tutti dobbiamo lavorare e sacrificarci', ha aggiunto ...

Fiorentina-Spal 3-0 : gol di Pjaca - Milenkovic e Chiesa : Tutto facile per la Fiorentina. La Spal, un gol subito in 4 giornate, crolla al Franchi sotto i colpi di Chiesa e compagni. Finisce 3-0, con i viola già avanti di due reti prima della mezz'ora, grazie ...

Serie A - Fiorentina-SPAL 3-0 : dominio totale dei viola. Pjaca - Milenkovic e Chiesa vanno in gol : La Fiorentina ha travolto la SPAL con un netto 3-0 nell’anticipo della quinta giornata della Serie A 2018-2019 e ha così conquistato la terza vittoria in campionato, salendo al secondo posto in classifica a due punti di distacco dalla Juventus che giocherà domani sera a Frosinone. I viola hanno dominato l’incontro in lungo e in largo, di fronte al proprio pubblico dell’Artemio Franchi sono riusciti a imporsi con estrema ...

Gol Pjaca - l’attaccante decisivo : Fiorentina in vantaggio contro la Spal [VIDEO] : GOL Pjaca – Dopo il successo del Parma contro il Cagliari continua il programma della 5^ giornata del campionato di Serie A, in campo Fiorentina e Spal. Al 18′ la squadra di Stefano Pioli passa in vantaggio, grave errore di Fares, ne approfitta Pjaca che porta in vantaggio la Fiorentina. Spal adesso chiamata alla reazione per provare a ristabilire la parità. Gol Pjaca Fallo clamoroso del defensa de la Spal y Pjaca no ...

Fiorentina-Spal - Pioli : 'Domani giocherà Lafont. Pjaca migliora sempre di più' : Impegno infrasettimanale alle spalle, per la Fiorentina, reduce dal pareggio in casa della Sampdoria. Ma domani si torna di nuovo in campo: la squadra di Stefano Pioli riceverà la Spal al Franchi. L'...

Napoli-Fiorentina - Pjaca in esclusiva a Sky : 'Loro da scudetto - ma vogliamo vincere' : Pjaca A SKY: "VOGLIO FARE TANTI GOL" "Il 10 una responsabilità, voglio fare tanti gol" Così Pjaca, sempre su Sky Sport: "Il Napoli è forte e sarà tosta giocare lì, ma come ho già detto abbiamo ...

Fiorentina - Pjaca è pronto : titolare già contro l’Udinese? [VIDEO] : Sta lavorando duramente per ritrovare la migliore condizione e ripagare la fiducia della Fiorentina. Marko Pjaca vuole bruciare le tappe per poter essere titolare già dalla prossima gara. Lo staff sanitario viola predica calma, ma il croato – non ancora tornato ai livelli pre-infortunio – scalpita per essere al top, dopo gli scampoli di Fiorentina-Chievo che Pioli gli ha concesso. Il tecnico ex Inter ha parlato di inserimento ...

Pjaca e l'esordio 'piano piano' con la Fiorentina : in campo già con il Chievo? : Come riportato da Il Corriere dello Sport , il giocatore sarà gestito inizialmente in punta di piedi. Sta bene, ma ha bisogno di tempo e lavoro, non di bruciare le tappe. Possibile il debutto contro ...

Fiorentina - Pezzella : 'Pjaca grande - l'ho visto in allenamento e...' : German Pezzella , difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del nuovo compagno Marko Pjaca: 'Mi auguro una buona stagione per Marko, gli ho parlato e sembra un bravo ragazzo, mi hanno parlato molto bene di lui. Ho visto nel primo allenamento due o tre ...